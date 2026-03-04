高知県高知市の浦戸湾を行き来する県営渡船をご存じでしょうか？

地域の人たちの暮らしを支え、また通勤・通学の交通手段として長い歴史を重ねています。



県営渡船の1日に密着しました。



午前5時半―。「海の道」県営渡船の1日が始まりました。



県営渡船とは、浦戸湾で隔てられた高知市の長浜地区の長浜渡船場から三里地区の種崎渡船場までの575メートルを約5分で結ぶ船便で実は県道の位置づけなんです。





平日は1日往復19便が運航しています。長い歴史を持つ県営渡船。どんな人たちが利用しているのか―。1日に密着しました。午前6時半。長浜渡船場を始発便が出発しました。朝方の便には高知市仁井田にある造船所へ向かう人たちが多くみられます。「造船の仕事で来ている。毎日乗って」「便利。これなくなったらいかん、絶対」地域に暮らす人たちの足として、欠かせない存在です。渡船の歴史は古く、運航がいつ頃から始まったかは不明ですが、1940年代には県営渡船としての存在が確認されています。2004年から県が民間企業に運営を委託していて人・自転車・原付バイク、125cc以下の小型バイクが無料で利用できます。乗ってきたのは、20年ほど前に手術をしてから週に1度、リハビリのために病院に通っているという男性。御年94歳です。家族のためにと、毎週渡船を利用してリハビリを頑張っています。転勤に伴って2025年4月から利用するようになったという男性は消防職員として働いています。■消防職員の男性利用客「助かった人がいたりしたら良かったなと思うけど。残念なことの方が多いですよ、でも。仕事場へ入ってしまったらもう緊張が続くので、前後行き帰りのここが切り替えの時間でもある」わずか5分の船旅ですが、ここがほっと一息つける空間になっています。2025年、県営渡船に大きな変化がありました。これまで親しまれてきたディーゼル船「龍馬」にかわって二酸化炭素を排出しない電気の船「浦戸」に代替わりしました。一般の人が利用する定期航路では全国で初めての完全電気推進船となり、2025年7月から運航が始まりました。ここ数年、毎年増えているのが、お遍路さんの利用です。第三十二番札所の禅師峰寺が種崎に、第三十三番札所の雪蹊寺が長浜にあるため渡船はお遍路さんをサポートする頼もしい存在です。■京都からの遍路客「四国やっぱり自然はすごいし、お遍路さんを大事にしてもらえるから1回歩いたらやみつきになって、今4回目。お四国病というやつ」午後2時過ぎ。ぽつぽつと雨が降ってきました。濡れながらやってきたのは高知東工業高校の1年生。いつもより少し早い学校帰りです。■高知東工業高校の1年生「明日受験なんでうちの学校が自分の受験のときも雨やったんで、本当に同じシチュエーションで懐かしいなと思いながら」男性自身は自動車の整備に興味があり、念願がかなった入学だったそうです。■高知東工業高校の1年生「毎朝1時間くらい登校に時間がかかるが、それでも1年間嫌だなと思ったりだるいなとか思ったり全然しなくて。この渡船は欠かせないので止まってほしくない」60代や70代が多い乗組員の中で、 ひときわ若い男性がいま、船長としての仕事ができるよう訓練に励んでいます。■乗組員「全部僕がやらないといけなくなるのかなとは思う。がんばります」午後5時。あたりが暗くなってきたこの時間。大きな荷物を抱えて、急いで向かってくる女性の姿がありました。話を聞くと、ノルウェーから。今、利用が急増しているという海外からのお遍路さんです。■ノルウェーからのお遍路さん「自然やお寺、四国の親切な人たちを楽しんでいる、とても素敵。いまなんとかフェリーに乗れたのはとても幸運だった。歩いていて興味深い場所が多い、とても良い気分」県営渡船は走り続けます。特別な1日も、変わらぬ毎日も、人々の生活とそれぞれの思いを乗せて―。