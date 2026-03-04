◆第６０回報知杯フィリーズレビュー・Ｇ２（３月７日、阪神・芝１４００メートル＝３着馬までに桜花賞の優先出走権）追い切り＝４日、栗東トレセン

流れるようなストライドで駆け抜けた。栗東滞在中の関東馬サンアントワーヌ（牝３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父ドレフォン）は栗東・ＣＷコースで最終追い切り。道中は他厩舎の２頭を目標にして、リズム良く走った。４角では内めを回り、軽快な伸び脚。全体６ハロンは８１秒５で、ラスト２ハロンは１１秒４、１１秒３と好タイムをマークした。荻野極は「気持ちを切らさず、脚取りもしっかりしていました。具合の良さを感じます」と手応えを示した。

荻野極はこの日が初コンタクト。２走前は東京・芝１４００メートルで上がり３ハロン３２秒７を出しているが、「シュッと（切れる）という感じよりは、ギアを上げ続けていくのが強み」と分析した。「レースを見た感じと、（追い切りの）しまいの反応のイメージは同じでした」と、感触はつかんでいる。

先月２５日に栗東入り。環境の変化に影響されることなく、調整できている。「初日はチャカチャカしていたけど、慣れてきて順調です」と勝崎助手。「新馬のときはあまりカイバを食べなかったけど、この中間は食べられるようになったのがいい」と変化を強調する。

１４００メートルでは２戦２勝。敗れた新潟２歳Ｓ（４着）とフェアリーＳ（５着）はともにマイルで、７ハロンなら重賞でも十分勝負になる。荻野極が「控えてもいいし、前に行っても踏ん張れる」と評価するように、戦法も自在。得意距離で桜切符をつかむ。（水納 愛美）