大阪・読売テレビは４日、情報番組「かんさい情報ネットｔｅｎ．」（月〜金曜・後３時５０分）が２３日放送分からリニューアルされると発表した。現在、水〜金曜のメインキャスターを務める中谷しのぶアナウンサーが月、水〜金の担当となり、新たに水、木曜のサブキャスターを務めている足立夏保アナウンサーが、火曜のメインとなる。

中谷しのぶアナ「『かんさい情報ネットｔｅｎ．』が全曜日で１時間拡大し、午後３時５０分〜になってからまもなく１年。いつもそばにはｔｅｎ．がある、そう選んでいただけるような番組を目指して、これからも進化を続けていきます。今回、久しぶりにロゴもリニューアルしました。まぁるく、やさしく、でも視点はするどく。『きょうを知ると、あしたが変わる。』―その一助になれるよう、今後も様々な角度から、国内・海外問わず取材を重ね、今起きていること、知りたいことを、全力でお伝えしていきます。夕方はｔｅｎ．！ 足立新キャスターとともに、今後ともよろしくお願いいたします！」

足立アナ「このたび、火曜日のメインキャスターを務めることになりました。１７年間も続く『ｔｅｎ．』を担当させていただくことになり、背筋がピンと伸びる思いです。これまでの信頼を大切に、関西の身近なニュースから国際ニュースまで、皆さまが『知りたかった！』と思える情報をチーム一丸となって丁寧にお伝えします。ＶＴＲコーナーの『あっちこっちアダチ』も続きます。私自身も関西を歩き回り、もっと知り、この番組とともに学び、成長できるよう努力いたします。皆さまの毎日にそっと役立つ、そんな番組であり続けられるよう日々挑戦してまいります！」

サブキャスターなど、他の出演者は追って発表される。