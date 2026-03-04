『骨ドラゴンのマナ娘』アニメ化で制作は動画工房 ビジュアル＆イラスト解禁
漫画「骨ドラゴンのマナ娘」がテレビアニメ化されることが決定した。アニメーション制作を動画工房が、背景美術を草薙（KUSANAGI）が手掛ける重厚ファンタジー作品となる。
【画像】ヒロイン可愛い！『骨ドラゴンのマナ娘』アニメ化記念イラスト
同作は、屑篭の森に棄てられた幼い少女イブと、死期間近な老ドラゴン・ネムによる種を超えた親子の物語が描かれる。
アニメ化を記念してティザービジュアルとお祝いイラストが公開された。
■原作・雪白いちコメント
アニメ化のご連絡を頂いた時は現実とは思えず感情が覚束なかったです。「まだ先の話なので我々は粛々と漫画を進めましょう」と〆切の現実を突きつけてきた担当さんとの会話がついこの間の事のよう。アニメに携わってくださった皆様、原作に携わってくださった皆様、そして応援してくださった読者の皆様、ありがとうございます。隅から隅まで熱を注いでくださっているアニメ、楽しんでいただけますと幸いです。私も楽しみです。
■STAFF
原作：雪白いち（マッグガーデン「マグコミ」「月刊コミックガーデン」連載）
監督：仁科くにやす
シリーズ構成：山田由香
キャラクターデザイン：渥美智也
背景美術：草薙（KUSANAGI）
栗林大貴
畠山佑貴
アニメーション制作：動画工房
