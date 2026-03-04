読売テレビの情報番組『かんさい情報ネットten.』、3・23からリニューアルで新ビジュアル公開 足立夏保アナが火曜日メインキャスターに【コメントあり】
読売テレビは、夕方の情報番組『かんさい情報ネットten.』（月〜金 後3：50 ※関西ローカル）を23日からリニューアルする。
【写真】中谷しのぶアナ、袴姿で新生『ten.』への抱負語る
中谷しのぶアナウンサーに加えて、足立夏保アナウンサーが火曜日にメインキャスターを務めることが決定。「きょうを知ると、あしたが変わる。」のコンセプトはそのままに、番組のロゴとセットに合わせてビジュアルも一新した。
【コメント】
■中谷しのぶアナウンサー（月曜・水曜・木曜・金曜のメインキャスターを担当）
『かんさい情報ネットten.』が全曜日で1時間拡大し、午後3時50分〜になってからまもなく1年。いつもそばには『ten.』がある、そう選んでいただけるような番組を目指して、これからも進化を続けていきます。今回、久しぶりにロゴもリニューアルしました。まぁるく、やさしく、でも視点はするどく。「きょうを知ると、あしたが変わる。」その一助になれるよう、今後も様々な角度から、国内・海外問わず取材を重ね、今起きていること、知りたいことを、全力でお伝えしていきます。夕方は『ten.』！足立新キャスターとともに、今後ともよろしくお願いいたします！
■足立夏保アナウンサー（火曜のメインキャスターを担当）
このたび、火曜日のメインキャスターを務めることになりました。17年間も続く『ten.』を担当させていただくことになり、背筋がピンと伸びる思いです。これまでの信頼を大切に、関西の身近なニュースから国際ニュースまで、皆さまが「知りたかった！」と思える情報をチーム一丸となって丁寧にお伝えします。VTRコーナーの「あっちこっちアダチ」も続きます。私自身も関西を歩き回り、もっと知り、この番組とともに学び、成長できるよう努力いたします。皆さまの毎日にそっと役立つ、そんな番組であり続けられるよう日々挑戦してまいります！
【写真】中谷しのぶアナ、袴姿で新生『ten.』への抱負語る
中谷しのぶアナウンサーに加えて、足立夏保アナウンサーが火曜日にメインキャスターを務めることが決定。「きょうを知ると、あしたが変わる。」のコンセプトはそのままに、番組のロゴとセットに合わせてビジュアルも一新した。
【コメント】
■中谷しのぶアナウンサー（月曜・水曜・木曜・金曜のメインキャスターを担当）
『かんさい情報ネットten.』が全曜日で1時間拡大し、午後3時50分〜になってからまもなく1年。いつもそばには『ten.』がある、そう選んでいただけるような番組を目指して、これからも進化を続けていきます。今回、久しぶりにロゴもリニューアルしました。まぁるく、やさしく、でも視点はするどく。「きょうを知ると、あしたが変わる。」その一助になれるよう、今後も様々な角度から、国内・海外問わず取材を重ね、今起きていること、知りたいことを、全力でお伝えしていきます。夕方は『ten.』！足立新キャスターとともに、今後ともよろしくお願いいたします！
このたび、火曜日のメインキャスターを務めることになりました。17年間も続く『ten.』を担当させていただくことになり、背筋がピンと伸びる思いです。これまでの信頼を大切に、関西の身近なニュースから国際ニュースまで、皆さまが「知りたかった！」と思える情報をチーム一丸となって丁寧にお伝えします。VTRコーナーの「あっちこっちアダチ」も続きます。私自身も関西を歩き回り、もっと知り、この番組とともに学び、成長できるよう努力いたします。皆さまの毎日にそっと役立つ、そんな番組であり続けられるよう日々挑戦してまいります！