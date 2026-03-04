2月8日の衆議院議員選挙で381万票を獲得、ゼロから11議席を確保した政党・チームみらい。多くの政党が議席を減らす中、相対的に注目度が上がっている。

公式サイトではミッションとして「テクノロジーで政治をかえる。あなたと一緒に未来をつくる。」を掲げている。行政の場でIT化が遅れているため、テクノロジーを取り入れ、効率化していくというスタンスだ。

選挙の際は、デジタルで候補者の写真と名前を写し、当選の際は背景が青から金に変わり、名前に月桂冠のような輪を出すなど、デジタルを駆使した演出が話題となっていた。

また、多くの政党が「消費税減税」を掲げる中で、安野貴博党首は「チームみらいだけは消費税の減税を訴えてはいないんです。今、社会保険料の方が働いている方の大きな大きな負担となっております」と述べていた。その点も、現役世代から支持された理由の一つだ。

一躍有名になったことで、選挙結果を疑問視する声も上がった。「財務省がバックについている」「参政党の票を盗んだ」「開票で不正操作があったのではないか」といった陰謀論すら飛び交った。

陰謀論に対して同党は「これまで通り、『分断を煽（あお）らない』『誰かをおとしめない』という価値観を大切に、対応してまいります」とし、サポーターにも「反応・反論しない」と呼びかけた。

同26日に開催された「国民会議」では、野党が不参加を表明する中、チームみらいは参加。同会議の中でも選挙前と同様に「消費税減税には反対」「消費税減税には慎重」という姿勢だ。

一方で、安野氏はYouTube番組「ReHacQ（リハック）」の生配信中に、自党のAIシステムについてベースモデルを質問された際、「Geminiかも……Claudeかも……」と即答できず、支持者や有権者から失望の声が上がった。その後、党側は「Claudeを使用している」と答えたが、批判の声は強まった。

1日放送のフジテレビ系情報番組「日曜報道 THE PRIME」に出演した際、ホルムズ海峡封鎖で日本はどうすべきか質問されると「私は現状、昨日の今日でどういう状況か分からない中で、なかなか申し上げづらいところはありますけど、かなり考えなくちゃいけないところに来てるなと思います」と回答。

回答に対してX（旧Twitter）では、「考えとけよ」「ここで支援するのかしないのか答えられないようでは困る」「衆院に11議席もあると外交も嫌でも考えてもらわないといけなくなる」と対応力不足や考慮が足りない点に批判の声が上がった。

波乱の衆院選挙で話題となったチームみらい。議席を獲得したばかりで、これからどのように活躍していくかは未知数だ。党のミッション通り、国会のデジタル化を進めようと動くのは間違いないだろう。

平均年齢39歳の若さとテクノロジーを生かし、どのように国政を担っていくのか注目したい。

文/並河悟志 内外タイムス編集部