保育士女性殺害事件初公判　元キックボクサーの男が起訴内容認める　検察側「妊娠中絶めぐるトラブル」弁護側「交際の事実なし」

宮城・岩沼市で2025年に保育士の女性を殺害した罪などに問われている元キックボクサーの男。

4日の初公判で検察側は妊娠中絶を巡るトラブルがあったと指摘しました。

2025年5月に身柄を検察に送られた際には、カメラに向けてバツ印のようなポーズを見せていた佐藤蓮真被告（22）。

起訴状によりますと、佐藤被告は2025年4月に岩沼市内の海岸防潮堤の上で保育士の行仕由佳さん（35）の胸などをペティナイフで数回刺して殺害し、遺体を砂浜に遺棄した罪などに問われています。

4日に仙台地裁で初公判が開かれ、佐藤被告は「間違いありません」と起訴内容を認めました。

検察側は冒頭陳述で「佐藤被告は行仕さんと交際関係にあり、行仕さんに100万円以上の借金をしていた」と指摘し、動機については「佐藤被告は行仕さんから妊娠したことを告げられ、中絶するかどうかを巡ってトラブルとなり、煩わしくなって殺害に及んだ」と主張しました。

これに対し、弁護側は「2人の間に明確な交際の事実はなかった。中絶を巡るトラブルを佐藤被告が通っていたキックボクシングジムに報告すると告げられ、選手生命が絶たれると考えて殺害に至った」と異なる主張をしています。

判決は3月17日に言い渡される予定です。