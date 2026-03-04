寝転がる赤ちゃんを隣で見続ける柴犬さん。そんなに見つめて何を思うのか…。慈しむまなざしの尊い姿が反響を集め、投稿は107万回再生を突破。「優しい世界」「完璧な見守りですね」「どうやって育てようか考えてる(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：寝転がる赤ちゃん→なぜか隣に『犬』が座って…想像以上に『じーーっと見つめ続ける光景』】

隣にいる赤ちゃんを見つめ続けるわんこ

Instagramアカウント「kinatama_gomam」の投稿者さんのお宅は、豆柴「きなこ」ちゃんに3匹の猫たち、そして生まれたばかりの息子さん…と、大変賑やかな大家族。今回ご紹介するのは、きなこちゃんと息子さんの優しい日常です。

寝転がる息子さんの隣にちょこんと座り、じーーーっと見つめ続けているきなこちゃん。視線はぶれず、まばたきすら惜しいと言わんばかりの様子。あまりに真剣なきなこちゃんには、『どうやって育てようか考えてるね』とのコメントも届くほど。

尊すぎるわんこの姿に感動…！

息子さんに触れそうで触れない距離感を保ちながら、まなざしはとっても穏やか。言葉はなくても、そこには確かな感情が宿っているようです。見たことのない生き物への興味はもちろん、周りの人から愛情を受ける姿に、きなこちゃんなりに思うことがあるのかもしれません。

この小さな生き物を見守るんだという、ただただ純粋な愛情と使命感すら感じるその姿。頼もしく優しいベビーシッターさながらのきなこちゃんの姿は、多くの人の心をほんわか温かくさせたのでした。

この投稿には「完璧な見守り」「わんこの慈しむ目…」「これぞ愛ですね♡」などのコメントが寄せられました。

赤ちゃんとの初対面♡

きなこちゃんと息子さんの初対面の様子が別投稿に紹介されています。ママが抱っこしている息子さんが気になって仕方のないきなこちゃん。立ち上がって『この子はだれ…？？』と入念ににおいを嗅ぐ様子も見せたといいます。

ママが腰を下ろしてきなこちゃんと息子さんの目線が同じ高さに。すかさず『はじめまして！』とご挨拶をし、尻尾をフリフリしながらずっとママの後を追いかけていたそう。

パパとママもそんなきなこちゃんの姿に自然と笑みがこぼれます。猫たちもニャーッと歓迎の声をあげ、これからの新生活はワクワクしかない投稿者さん一家なのでした♡

Instagramアカウント「kinatama_gomam」には、きなこちゃんと3匹の猫たち、そして息子さんのあたたかな日々が紹介されていますよ。自然と笑顔になる優しい時間を堪能してください♪

写真・動画提供：Instagramアカウント「kinatama_gomam」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております