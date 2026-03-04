【ローソン】ギャル曽根、“オーベルジーヌ監修”カレーを絶賛「また買っちゃおう」

ギャル曽根さんが、自身のYouTubeチャンネルにて『【ローソン】2月のオススメ商品17品！爆買い！』という動画を公開。動画では、ギャル曽根さんがローソンで購入した商品を試食しながら紹介する様子が公開されました。今回はその中から、リピート購入したいと話したカレーを紹介します♪

【関連】ギャル曽根、自身が監修した【ローソン】こだわりスイーツを紹介「毎日食べてる」「大好きなの！」

ギャル曽根さんが「これめっちゃ美味しそうだと思って買ったんだよね」と取り出した商品がこちら！

■オーベルジーヌ監修欧風チキンカレー

ローソン / オーベルジーヌ監修欧風チキンカレー 税込430円（公式サイトへ）カレーの名店「オーベルジーヌ」監修の、ローソンオリジナル商品のカレー。

濃厚な甘さの後から追いかけてくる刺激的な辛さがポイント。

■再現度の高さに感動

ギャル曽根さんは「うちらめっちゃ食べてるじゃん、オーベルジーヌは。ロケ弁で」「これが本当にオーベルジーヌなのか食べてみましょう」とコメント。

そして、見た目についてギャル曽根さんは、「香りは似てる！香りめちゃ似てます！」と大興奮。一口食べて「美味しい！近い！近いと思う！だいぶ近い！」と再現度の高さに驚いていました。

そして、他にもカレーを試食した後に、「私はやっぱりオーベル（ジーヌ）だな」「めちゃくちゃ美味しい」「また買っちゃおうって思う」と改めてこちらのカレーに戻るほど気に入った様子でした。

■動画もチェック

動画内では、こちらの他にも、ギャル曽根さんがローソンで購入した商品を食べて、その感想を話してくれています。ぜひチェックしてみてくださいね♪