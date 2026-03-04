イランでの大規模空襲が及ぼす、東海地方の影響を心配する声も。

【写真を見る】イラン情勢 東海地方への影響は？｢燃料代の値上げは死活問題｣ どうなる原油価格 愛知･豊川市

今回の軍事衝突の影響で、原油の供給に対する不安が高まっていますが、東海地方でも危機感が。愛知県豊川市にある、大葉の生産農家では…



（大葉農家 荒井英之さん）

「原油（価格）が上がるのではと言われているので、重油や燃料（価格）が上がるのが、僕らには直接響いてくるのではという不安はある」

一晩で重油100リッター使う日も

このハウスでは、大葉を栽培するために、暖房器具とエアコンの2台で室温を調整しています。





｢燃料代の値上げは死活問題｣

（大葉農家 荒井さん）「冬になると（ハウス内が）外気温と同じになるので、夜に加温して大葉の成長を促しています。（重油を）1時間で13リッター使うと言われていて、寒くなって温度を上げなくてはいけない時は、一晩で100リッターとか使う」

大葉は1年を通して栽培されますが、湿気による病気を防ぐために、寒い時期だけではなく、常に暖房を使用する必要があり、燃料代の値上げは死活問題だといいます。



（大葉農家 荒井さん）

「何もかもが物価高で値上がってきているので、だからといって使わないわけにはいかないので、使うべきところは使うが、節約はするようにしています」

物流にも影響が？

このほか、原油価格が高騰した場合の懸念としては…



（JAひまわり 営農部 佐藤光さん）

「今、原油が高くなると物流などにも影響が出てくるので、今すぐに何かが起こるわけではないが、徐々にダメージが出てくると思います」