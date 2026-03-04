インターネットイニシアティブ（IIJ）は、実施している「回線セット特価」の対象機種として「Aterm MP02LN SA」を追加した。期間は3月31日21時59分まで。

期間中、IIJmioモバイルサービスのギガプランと対象端末を同時に申し込むと、端末を特別価格で購入できる。

今回追加された「Aterm MP02LN SA」は、一括で100円、分割では5円/月×24階で購入できる。

機種名 回線セット特価 Samsung Galaxy Tab A11+ 5G 一括：3万6800円24回：1534円/月 REDMI Pad 2 Pro Matte Glass Version モバイルルータセット 一括：4万4800円24回：1867円/月 Galaxy Tab S10 FE モバイルルータセット 一括：6万7800円24回：2827円/月 Xiaomi Pad mini（8GB＋256GB）モバイルルータセット 一括：6万9800円24回：2909円/月 Xiaomi Pad mini（12GB＋512GB）モバイルルータセット 一括：8万2800円24回：3451円/月 Galaxy Tab S11（12GB＋128GB）モバイルルータセット 一括：10万4800円24回：4368円/月 Aterm MP02LN SA 一括：100円24回：5円/月