IIJmioの「スマホ大特価セール」に22機種追加 iPhone・Galaxy・OPPOなど
インターネットイニシアティブ（IIJ）は1日、NVMOサービス「IIJmio」で開催中の「スマホ大特価セール」について、対象機種を追加した。また、「AQUOS R10」は対象外となった。期間は3月31日21時59分まで。
OPPO Find X9
期間中、IIJmioの「ギガプラン」に他社から乗り換え（MNP）で、対象端末と同時に申し込むと、対象端末を割引価格で購入できる。
3月1日にキャンペーン対象として新規ラインアップされたのは、「Galaxy Z Fold7（12GB/256GB）」（21万9800円）や「Google Pixel 8」（2万9800円）、「OPPO Find X9」（10万4800円）、「iPhone 15（256GB）」（6万9800円）など。3月1日追加分 機種 一括価格 分割（24回払い） AQUOS R9 4万9800円 2076円 arrows We2 Plus M06（12GB＋256GB） 9980円 418円 CMF Phone 2 Pro 1万9800円 826円 Galaxy Z Flip7（12GB＋256GB） 13万4800円 5618円 Galaxy Z Flip7（12GB＋512GB） 14万9800円 6243円 Galaxy Z Fold7（12GB＋256GB） 21万9800円 9159円 Galaxy Z Fold7（12GB＋512GB） 23万4800円 9784円 Galaxy Z Fold7（16GB＋1TB） 27万4800円 1万1452円 Galaxy S25 Ultra（12GB＋256GB） 15万4800円 6451円 Galaxy S25 Ultra（12GB＋512GB） 16万9800円 7076円 Galaxy S25 Ultra（12GB＋1TB） 21万9800円 9159円 Google Pixel 6a 9980円 418円 Google Pixel 7a 2万4800円 1035円 Google Pixel 8 2万9800円 1243円 iPhone 14（256GB） 4万9800円 2076円 iPhone 15（256GB） 6万9800円 2909円 iPhone 14（128GB） 良品 3万9800円 1659円 iPhone SE(第3世代)（64GB） 良品 2480円 104円 iPhone SE(第3世代)（128GB） 良品 9980円 418円 moto g66j 5G 9980円 418円 motorola edge 60 pro 3万9800円 1659円 motorola razr 60 ultra 12万9800円 5409円 Nothing Phone (2a) 1万9800円 826円 Nothing Phone (3a)（8GB＋128GB） 2万4800円 1035円 OPPO A5 5G 4980円 209円 OPPO Find X9 10万4800円 4368円 POCO F7（12GB＋512GB） 3万9800円 1659円 Redmi 12 5G（4GB＋128GB） 4980円 209円 Redmi 12 5G（8GB＋256GB） 9980円 418円 Xiaomi 15T Pro（12GB＋256GB） 7万9800円 3326円
なお、キャンペーン対象は1契約者（mioID）あたり端末1台まで。BIC SIMや、エントリーコードを利用した場合は対象外となる。