これからの気象情報です。

5日(木)もスッキリしない天気で、雪や雨の降るところがありそうです。



◆警報・注意報

現在、沿岸の地域に波浪注意報が発表されています。



◆3月5日(木)天気

・上越地方

一日を通して雲が広がりやすく、午前中は一部で雨や雪が降るでしょう。

最高気温は6～8℃の予想です。



・中越地方

沿岸部は、明け方まで雪や雨が降りますが、日中はゆっくりと天気が回復に向かうでしょう。

山沿いは、昼こごろまで所々で雪が降りそうです。



・長岡市と三条市周辺

今夜間は雪や雨が降りやすいものの、5日(木)朝には止むところが多いでしょう。

ただ、日中も鉛色の空が広がり、今日と同じような寒さが続きそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

朝は、にわか雨やにわか雪があるでしょう。

日中も雲の多い天気が続いて気温があまり上がらず、今日より寒さが増すところもありそうです。



・下越：村上市から聖籠町

山沿いを中心に、午前中は雨雲や雪雲のかかるところがあるでしょう。

最高気温は8℃前後の予想で、今日と同じくらいかやや低くなりそうです。



◆風と波

下越と佐渡で、北西風がやや強いでしょう。

波の高さは、上・中越ではじめ2.5m、下越・佐渡ではじめ3mの予想です。



◆週間予報

6日(金)は、広く晴れ間が出るでしょう。

ただ、7日(土)からはしばらく天気がぐずつきそうです。

とくに8日(日)～10日(火)は、山沿いだけでなく平地でも所々で雪が降るでしょう。



5日(木)も寒さが続きそうです。体調をくずさないように暖かい服装でお出かけください。