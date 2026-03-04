『バーガーキング』3月に11店一挙開業 全国348店へ拡大【店舗一覧】
バーガーキングを展開するビーケージャパンホールディングスは、2026年3月に全国各地で11店舗をグランドオープンすると発表した。これにより、2026年3月31日時点の店舗数は全国348店舗となる予定。2028年末までに600店舗の達成を目標に掲げ、出店エリアを急速に拡大している。
【写真】さらにおいしくリニューアルする『スパイシーワッパー』
3月は奈良、東京、千葉、青森、岐阜、埼玉、愛知、大阪、兵庫、徳島に出店。青森県青森市と徳島県徳島市へは今回が初上陸となる。直火焼きの100％ビーフパティを使用した大型本格バーガー「ワッパー」をはじめとするメニューを、これまで未出店だったエリアにも広げていく。
ロードサイドやショッピングモール内への出店を通じて、通勤・通学の行き帰りや買い物中の休憩など、日常のさまざまなシーンでの利用を想定する。直火焼きの100％ビーフパティとフレッシュな野菜を特長とする大型バーガーを軸に、味と品質にこだわった商品を訴求する。
同社は2026年も積極的な新規出店を計画しており、未進出エリアへの展開も進める方針。全国600店舗体制の実現に向け、さらなる拡大を図る。
各店舗のオープン日は以下の通り。
■バーガーキング フレスポ桜井店
オープン日時：2026年3月6日（金）10時
店舗住所：奈良県桜井市東新堂527-1フレスポ桜井1F
営業時間：10：00-21：00
■バーガーキング ベルクス足立鹿浜店
オープン日時：2026年3月24日（火）9時
店舗住所：東京都足立区鹿浜2-24-1ベルクス足立鹿浜1F
営業時間：9：00-21：00
■バーガーキング 16号木更津店
オープン日時：2026年3月25日（水）9時
店舗住所：千葉県木更津市請西1-18-31
営業時間：9：00-22：00
■バーガーキング 青森THREE店
オープン日時：2026年3月27日（金）10時
店舗住所：青森県青森市新町1-7-1青森THREEアオマチテラス内1F
営業時間：10：00-21：00
■バーガーキング イオンタウン岐阜北方店
オープン日時：2026年3月27日（金）9時
店舗住所：岐阜県本巣郡北方町曲路東3-1-1イオンタウン岐阜北方1F
営業時間：10：00-21：00※3月27日（金）のみ9：00-21：00
■バーガーキング 川越クレアモール店
オープン日時：2026年3月31日（火）8時
店舗住所：埼玉県川越市新富町2-2-5
営業時間：8：00-22：00
■バーガーキング イオンタウン刈谷店
オープン日時：2026年3月31日（火）10時
店舗住所：愛知県刈谷市東境町京和1イオンタウン刈谷1F
営業時間：10：00-22：00※ラストオーダー21：30
■バーガーキング 布施駅前店
オープン日時：2026年3月31日（火）10時
店舗住所：大阪府東大阪市足代1-12-14
営業時間：10：00-21：00
■バーガーキング 百舌鳥赤畑店
オープン日時：2026年3月31日（火）9時
店舗住所：大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町3-114-1
営業時間：9：00-22：00
■バーガーキング JR西宮駅前店
オープン日時：2026年3月31日（火）8時
店舗住所：兵庫県西宮市池田町9-7
営業時間：8：00-22：00
■バーガーキング 徳島川内店
オープン日時：2026年3月31日（火）10時
店舗住所：徳島県徳島市川内町加賀須野1054-2
営業時間：10：00-22：00
【写真】さらにおいしくリニューアルする『スパイシーワッパー』
3月は奈良、東京、千葉、青森、岐阜、埼玉、愛知、大阪、兵庫、徳島に出店。青森県青森市と徳島県徳島市へは今回が初上陸となる。直火焼きの100％ビーフパティを使用した大型本格バーガー「ワッパー」をはじめとするメニューを、これまで未出店だったエリアにも広げていく。
同社は2026年も積極的な新規出店を計画しており、未進出エリアへの展開も進める方針。全国600店舗体制の実現に向け、さらなる拡大を図る。
各店舗のオープン日は以下の通り。
■バーガーキング フレスポ桜井店
オープン日時：2026年3月6日（金）10時
店舗住所：奈良県桜井市東新堂527-1フレスポ桜井1F
営業時間：10：00-21：00
■バーガーキング ベルクス足立鹿浜店
オープン日時：2026年3月24日（火）9時
店舗住所：東京都足立区鹿浜2-24-1ベルクス足立鹿浜1F
営業時間：9：00-21：00
■バーガーキング 16号木更津店
オープン日時：2026年3月25日（水）9時
店舗住所：千葉県木更津市請西1-18-31
営業時間：9：00-22：00
■バーガーキング 青森THREE店
オープン日時：2026年3月27日（金）10時
店舗住所：青森県青森市新町1-7-1青森THREEアオマチテラス内1F
営業時間：10：00-21：00
■バーガーキング イオンタウン岐阜北方店
オープン日時：2026年3月27日（金）9時
店舗住所：岐阜県本巣郡北方町曲路東3-1-1イオンタウン岐阜北方1F
営業時間：10：00-21：00※3月27日（金）のみ9：00-21：00
■バーガーキング 川越クレアモール店
オープン日時：2026年3月31日（火）8時
店舗住所：埼玉県川越市新富町2-2-5
営業時間：8：00-22：00
■バーガーキング イオンタウン刈谷店
オープン日時：2026年3月31日（火）10時
店舗住所：愛知県刈谷市東境町京和1イオンタウン刈谷1F
営業時間：10：00-22：00※ラストオーダー21：30
■バーガーキング 布施駅前店
オープン日時：2026年3月31日（火）10時
店舗住所：大阪府東大阪市足代1-12-14
営業時間：10：00-21：00
■バーガーキング 百舌鳥赤畑店
オープン日時：2026年3月31日（火）9時
店舗住所：大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町3-114-1
営業時間：9：00-22：00
■バーガーキング JR西宮駅前店
オープン日時：2026年3月31日（火）8時
店舗住所：兵庫県西宮市池田町9-7
営業時間：8：00-22：00
■バーガーキング 徳島川内店
オープン日時：2026年3月31日（火）10時
店舗住所：徳島県徳島市川内町加賀須野1054-2
営業時間：10：00-22：00