元MBSアナに“行方不明疑惑”→「生きていた」報告に反響「安堵できました…」 吉竹史アナが近況報告「お久しぶりです！」
元MBSで現フリーアナウンサーの吉竹史が、4日までに自身のSNSを更新し、近況を明かした。
【動画】行方不明疑惑まで出た元MBSの吉竹史アナ、元気に登場
Xでは、2日に「皆さまお久しぶりです！私、元MBSディレクター・現在は吸収ショーツPlaySの開発者である坂上さんとポッドキャストはじめることになりました！よろしければお聞きください＆コメントお待ちしております」と発表。
ポッドキャストのタイトルは『男と女のわからない話』。同公式アカウントでは「行方不明疑惑が出ていた吉竹史アナウンサーが最初に姿を見せた映像です」と、最新動画が公開された。
Yahoo!知恵袋に「元毎日放送の吉竹史さんの行方がわかりません」と投稿が寄せられていたという。動画では、これをイジられながら、吉竹アナが元気な姿を披露し、テロップで「生きていた」と報告。
吉竹アナは「私、います!! 皆んなぜひ『男と女のわからない話』フォローしてね！」と呼びかけており、ファンからは「元気そうで良かったです！」「安堵できました…」と多数の声が寄せられている。
吉竹アナは、2007年にMBSに入社。『ちちんぷいぷい』『よゐこ部』『魁!!なすなか塾』などに出演。2014年に退社した。
