¡Úµð¿Í¡Û¥É¥é£³º¸ÏÓ¡¦»³¾ëµþÊ¿¤¬àÆ´¤ìáÆâ³¤¥³¡¼¥Á¤«¤é¤Î¥«¡¼¥ÖÄ¾ÅÁ¤Ë´¶·ã¡ÖÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£³°Ìº¸ÏÓ¡¦»³¾ëµþÊ¿Åê¼ê¡Ê£²£²¡á°¡Âç¡Ë¤¬£´Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¡ÊÀîºê»Ô¡Ë¤Ç°ì·³Îý½¬¤Ë»²²Ã¡£Æâ³¤Å¯ÌéÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ê£´£³¡Ë¤È¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤ò¹Ô¤¤àÆâ³¤Î®¥«¡¼¥Öá½¬ÆÀ¤Ë¸þ¤±´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò»È¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½¤Àµ¡£¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿´¶¤¸¤·¤«¤·¤Ê¤¤¡£¸Ô´ØÀá¤¬¤¦¤Þ¤¯»È¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁá¤¯¤âÊÑ²½¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ä¾¡¹¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿¥«¡¼¥Ö¤Î°®¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤Î°®¤ê¡Ë¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Æâ³¤¥³¡¼¥Á¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¤È¤·¤ÆÄÌ»»£±£³£µ¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤½¤ó¤ÊàÆ´¤ì¤Î»Õ¾¢á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»³¾ë¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÇÏª¡£»î¹ç¤ÇÅê¤²¤ë¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÁá¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡ÖÎý½¬¤·¤Æ»î¹ç¤Ç»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥«¡¼¥Ö½¬ÆÀ¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¥ë¡¼¥¡¼¤¬¿·¤¿¤ÊÉð´ï¤ò¼ê¤Ë³«Ëë¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£