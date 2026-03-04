警察官などになりすまし、80代の女性から現金510万円をだまし取ったとして、三重県警は18歳から24歳の男女8人を再逮捕しました。

このグループによる被害額は少なくとも10億円とみられ、警察が実態解明を進めています。

再逮捕されたのは、東京都江戸川区の建設業･曾我好喜容疑者（24）ら男女8人です。

三重県警によりますと8人は去年4月以降、兵庫県神戸市に住む80代の女性に警察官らを語り「あなたの口座に入っているお金を調べる必要がある」などと電話をかけ、現金510万円をだまし取った詐欺の疑いが持たれています。

8人は2月にも、別の90代の男性から同様の手口で現金1400万円あまりをだまし取った疑いで逮捕されていて、このグループによる被害額は少なくとも10億円とみられています。

警察は曾我容疑者らの認否を明らかにしていませんが、グループの実態解明に向け、引き続き捜査しています。