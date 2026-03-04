岡部麟（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/03/04】元AKB48の岡部麟が3月3日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露し、話題を呼んでいる。

【写真】29歳元AKB「理想のスタイル」超ミニスカ×ブーツ姿

◆岡部麟、美脚輝くミニスカ×ブーツ衣装披露


岡部は「衣装」とつづり、ABEMA「ときめきファンファーレ」（毎週金曜午後7時〜）出演時のオフショットを複数枚投稿。デニム生地のパフスリーブのトップスに、ドット柄の白いミニスカートを合わせたコーディネートを披露した。足元には白いルーズソックスとブラウンのウエスタンブーツを合わせ、美しい脚のラインが際立っている。

◆岡部麟の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「脚が長くて綺麗」「どんな衣装も着こなしていて美しすぎる」「スタイル良すぎて見惚れます」「可愛い」「理想のスタイル」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）

