元AKB48メンバー、美脚際立つミニスカ×ブーツ姿に絶賛の声「美しすぎる」「理想のスタイル」
【モデルプレス＝2026/03/04】元AKB48の岡部麟が3月3日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】29歳元AKB「理想のスタイル」超ミニスカ×ブーツ姿
岡部は「衣装」とつづり、ABEMA「ときめきファンファーレ」（毎週金曜午後7時〜）出演時のオフショットを複数枚投稿。デニム生地のパフスリーブのトップスに、ドット柄の白いミニスカートを合わせたコーディネートを披露した。足元には白いルーズソックスとブラウンのウエスタンブーツを合わせ、美しい脚のラインが際立っている。
この投稿に、ファンからは「脚が長くて綺麗」「どんな衣装も着こなしていて美しすぎる」「スタイル良すぎて見惚れます」「可愛い」「理想のスタイル」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】29歳元AKB「理想のスタイル」超ミニスカ×ブーツ姿
◆岡部麟、美脚輝くミニスカ×ブーツ衣装披露
岡部は「衣装」とつづり、ABEMA「ときめきファンファーレ」（毎週金曜午後7時〜）出演時のオフショットを複数枚投稿。デニム生地のパフスリーブのトップスに、ドット柄の白いミニスカートを合わせたコーディネートを披露した。足元には白いルーズソックスとブラウンのウエスタンブーツを合わせ、美しい脚のラインが際立っている。
◆岡部麟の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「脚が長くて綺麗」「どんな衣装も着こなしていて美しすぎる」「スタイル良すぎて見惚れます」「可愛い」「理想のスタイル」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】