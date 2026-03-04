日テレ「with MUSIC」含む3番組の終了を正式発表 timelesz菊池風磨MC新番組「夜の音」アピールも「大型音楽番組に繋がっていくといいなと」
【モデルプレス＝2026/03/04】日本テレビが3月4日、都内にて2026年4月期改編説明会を実施。嵐の二宮和也がMCを務めた「ニノさん」を含む3番組を終了することを発表した。
【写真】timeleszメンバー「似合いすぎ」と話題の新ヘア姿
同局は、2月20日に最終回を迎えた「ニノさん」のほか、キャスターの有働由美子がMCを担当する音楽番組「with MUSIC」（毎週土曜22時〜）、King ＆ Princeのレギュラー番組「キントレ」（同局系／毎週土曜13時30分〜 ※関東ローカル）を終了すると報告。理由については「終わるということよりも、新しく始めたいものがあるから何かを終わらせなければならないという方が大きいのかなと思います」と説明した。
なお、「with MUSIC」の後番組として24年ぶりの新報道番組がスタート。「今、見たい」「何を信じたらいいか分からない」という声に応えられる、信頼できて面白い報道番組を土曜22時に届ける。さらに、千鳥のノブと嵐の二宮和也がメイン出演する新番組「金曜ミステリークラブ！！！」（毎週金曜19時〜）が4月から放送開始するほか、timeleszの菊池風磨がレギュラー音楽番組初MCを務める「夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-」（毎週火曜24時24分〜）が4月7日より始まる。
「夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-」について同局は「普段から走ってない人が急にマラソンを走っても記録は出ないのと同じように、レギュラーで音楽番組がタイムテーブルにあるっていうことは、そのお祭りである大型音楽番組が支持されるためには絶対必要だと思っています」と期待を込め、「夜の番組そのものも、もちろん楽しんでいただけるんですけれども、多くの人を楽しませる大型音楽番組に繋がっていくといいなという風には思ってます」と意気込んだ。
日本テレビの2026年4月改編は「誰かと見たい、が、一番見たい」をテーマに掲げ、生活者に「新しさ」「熱」「親子・家族の時間」を届け、同局のコンテンツに人を集めていくことを編成方針としている。改編率は全日6.6％、ゴールデンタイム（19時〜22時）14.8％、プライムタイム（19時〜23時）11.1％。司会は、同局系アナウンサー・辻岡義堂が務めた。（modelpress編集部）
◆日本テレビ「ニノさん」など3番組の終了を発表
◆日本テレビ、2026年4月期改編テーマは「誰かと見たい、が、一番見たい」
