クラフトボスのチャイラテベース新登場！おうちで楽しむ本格チャイ

おうちで手軽にカフェ気分を楽しめる「クラフトボス」シリーズから、新作「チャイラテベース」が登場します。ミルクで割るだけでスパイスが香る本格的なチャイラテが完成し、忙しい日常の中でも気軽にリラックスタイムを楽しめるのが魅力。コンパクトなボトルでたっぷり作れる使いやすさもポイントです。自宅でのカフェタイムをもっと豊かにしてくれる注目の新商品です♪

割るだけで本格チャイラテ完成

「割るだけクラフトボスカフェ」は、ミルクや水と割るだけでカフェのような味わいを楽しめる希釈タイプのドリンクシリーズ。

1本で約1.5～2L分が作れるためコストパフォーマンスにも優れ、冷蔵庫で保管しやすいコンパクトサイズも人気の理由です。

新登場のチャイラテベースは、ミルクと合わせるだけで手軽におうちカフェが楽しめるのが魅力。カフェに行く時間がない日でも、気軽にぜいたくな味わいを楽しめます。

スパイス香るぜいたくな味わい

割るだけクラフトボスカフェ チャイラテベース



価格：348円（税別）

容量：340mlペットボトル

ミルクによく合うコクのあるインド産紅茶を100％使用。ナツメグ、カルダモン、ショウガを使用した天然香料を配合し、スパイシーで奥行きのある香りを楽しめます。

チャイラテベースとミルクを合わせることで、複層的でぜいたくな味わいに仕上がります。自分好みの濃さに調整できるのも希釈タイプならではの魅力です。

パッケージは赤色をベースに葉の模様や曲線的なデザインを取り入れた華やかな仕上がり。「おうちでカフェの味」の表示で特徴が分かりやすくなっています。

シリーズは10周年で刷新

「割るだけクラフトボスカフェ」はブランド誕生10周年を迎え、シリーズ全商品のパッケージをリニューアル。

カフェのようなおいしさはそのままに、「割るだけ」でたっぷり作れる使い勝手の良さを分かりやすく表現しています。

さらにWEB-CM第2弾「カフェしたいのうた」篇も公開。出演のイモトアヤコさんが、忙しい毎日の中でも手軽に楽しめるおうちカフェの魅力をポップに伝えています。

おうちカフェ時間をもっと気軽に

手軽に本格チャイラテを楽しめるクラフトボスのチャイラテベースは、忙しい毎日のリラックスタイムにぴったりのアイテム。

好きな濃さに調整できる自由さも魅力で、自宅でも満足感のあるカフェ時間が過ごせそうです♡

手軽さと本格感を両立した新商品で、おうちカフェを気軽に楽しんでみてはいかがでしょうか♪