¡Ú Ý¯ºä46¡¦ÅªÌîÈþÀÄ ¡Û¡Ö½é¤á¤Æ¸À¤Ã¤¿¡×¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤«¤é¤ÌÃ±¸ì¤Ë¾È¤ì¾Ð¤¤à¤ª¿¬á¤ÇÀï¤¦¥Þ¥ó¥¬¤ËÇ®»ëÀþ
Ý¯ºä46¤Î¾¾ÅÄÎ¤Æà¤µ¤ó¡¢¿¹ÅÄ¤Ò¤«¤ë¤µ¤ó¡¢Ã«¸ý°¦µ¨¤µ¤ó¡¢ÃæÅèÍ¥·î¤µ¤ó¡¢ÅªÌîÈþÀÄ¤µ¤ó¤¬¡¢AnimeJapan 2026¡Ø¥¢¥Ë¥á²½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥Þ¥ó¥¬¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¼ø¾Þ¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú Ý¯ºä46¡¦ÅªÌîÈþÀÄ ¡Û¡Ö½é¤á¤Æ¸À¤Ã¤¿¡×¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤«¤é¤ÌÃ±¸ì¤Ë¾È¤ì¾Ð¤¤à¤ª¿¬á¤ÇÀï¤¦¥Þ¥ó¥¬¤ËÇ®»ëÀþ
2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡ÖAnimeJapan¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÝ¯ºä46¡£¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤Ïàµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Þ¤µ¤«2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤âµ¤¹ç½¼Ê¬¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤éá¤È¡¢°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÅè¤µ¤ó¤Ï¡¢à°ÊÁ°¤è¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë¥¢¥Ë¥á¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¡£ÅªÌî¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿á¤È¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÊÑ²½¤ò¹ðÇò¡£Â³¤±¤Æà°ìºòÆü¤¯¤é¤¤¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾®Åç¤Ë15ºîÉÊ¤¯¤é¤¤¥¢¥Ë¥á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´Ñ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹á¤È¡¢¥¢¥Ë¥á¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¾®ÅçÆä¼Ó¤µ¤ó¤«¤éÌÔ¥×¥Ã¥·¥å¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²áµî¤Î¥é¥ó¥¯¥¤¥óºîÉÊ¤ËÏÃ¤¬µÚ¤Ö¤È¡¢¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ïà¡ÖSPY¡ßFAMILY¡×¤¬ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¡£¥¢¡¼¥Ë¥ã¤Á¤ã¤ó¤È¥À¥ß¥¢¥ó·¯¤Î´Ø·¸À¤¬¹¥¤¤Ç¡¢2¿Í¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤¤¤Ä¤â¶»¤¬¥¥å¡¼¤Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹á¤È¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£Ã«¸ý¤µ¤ó¤âà¡Ö²ø½Ã8¹æ¡×¤¬Âç¹¥¤¡£¥²¡¼¥à¤â¤ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Ë¥á3´ü¤ÎÀ½ºî¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¸«Ä¾¤·¤ÆÈ÷¤¨¤¿¤¤á¤È¡¢¹¥¤¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤Ïà»ä¤Ï¡Ö¿ä¤·¤Î»Ò¡×¤¬¹¥¤¡£Æ±¤¸¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¶¦´¶¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥À¡¼¥¯¤ÊÉôÊ¬¤â¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ëá¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶ÁÛ¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£àºî²è¤â¥¥ì¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤â°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹á¤È¡¢´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿5¿Í¡£Âç»ö¤ÊÌò³ä¤È¤¢¤ê¡¢¿¿Ùõ¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âè3°Ì¡Ö¥±¥Ä¥Ð¥È¥é¡¼¡×¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤¬¡¢ºîÉÊ¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ö¤ª¿¬¡×¡Ö¥±¥Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ï¡¼¥É¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿¥³¥á¥ó¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤é¤¨¤¤ì¤ºÇú¾Ð¡£
ÅªÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥±¥Ä¥Ð¥È¥é¡¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æà¤ª¿¬¤ÇÅá¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¦¤È¤¤¤¦ÆÈÁÏÅª¤ÊÀßÄê¡£¤Û¤«¤Î¥Ð¥È¥ëÌ¡²è¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¿·Á¯¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿á¤È¡¢¿¿·õ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Ä¤ÄàÀè¤Û¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥±¥Ä...¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö¤ª¥±¥Ä¡×¤È¤«¡Ö¿¬¡×¤È¤«¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤¸¤Ã¤¿¥»¥ê¥Õ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤â³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿á¤È¡¢¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
48ºîÉÊ¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢ÁíÅêÉ¼¿ô¤Ï22ËüÉ¼¤òÄ¶¤¨¤¿º£Ç¯¡£1°Ì¤Ë¤Ïmmk¤µ¤ó¤Î¡Ö¤È¤Ê¤ê¤ÎÀÊ¤Î¥ä¥Ä¤¬¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ë¡×¤¬µ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û