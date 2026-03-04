日テレNEWS NNN

■全国の天気
低気圧が発達しながら日本の東を進みそうです。北海道や東北では、昼前にかけて、雪や雨の降る所があるでしょう。北海道には東寄りの風が吹き付け、明け方にかけて、東部を中心に湿った大雪となる所がありそうです。電線などへの着雪に注意が必要です。西日本や東日本は、晴れる所が多いでしょう。関東や東北では、5日にかけて30メートルの最大瞬間風速が予想されています。強風や高波にご注意ください。また、九州から関東付近は、花粉の飛散が極めて多くなりそうです。マスクなどで万全の対策をしてお出かけください。最低気温は、西日本を中心に4日より低くなるでしょう。最高気温は九州から関東で15℃前後の所が多く、九州では20℃近くまで上がる所がありそうです。

予想最低気温（前日差）

札幌　　　0℃（-1　3月下旬）
仙台　　　4℃（＋3　4月上旬）
新潟　　　6℃（＋2　4月上旬）
東京都心　5℃（±0　3月中旬）
名古屋　　5℃（-3　3月中旬）
大阪　　　5℃（-2　平年並み）
広島　　　4℃（-3　平年並み）
高知　　　4℃（-6　2月下旬）
福岡　　　6℃（-4　平年並み）
鹿児島　　8℃（-1　3月中旬）
那覇　　　19℃（＋1　4月中旬）

予想最高気温（前日差）

札幌　　　6℃（＋4　3月下旬）
仙台　　　10℃（＋3　3月中旬）
新潟　　　9℃（-1　平年並み）
東京都心　16℃（±0　3月下旬）
名古屋　　15℃（＋1　3月中旬）
大阪　　　13℃（＋1　平年並み）
広島　　　15℃（±0　3月中旬）
高知　　　17℃（＋1　3月下旬）
福岡　　　16℃（＋1　3月下旬）
鹿児島　　19℃（-3　3月下旬）
那覇　　　23℃（±0　3月下旬）

■全国の週間予報
6日は東日本や北日本で晴れ間が出ますが、天気は西から下り坂です。沖縄や西日本は、しだいに雨が降り出し、北陸でも雨の降る所があるでしょう。7日は東日本や北日本を中心に雨や雪が降り、8日は北日本の日本海側や北陸で雪の所が多くなりそうです。風が強まり、北日本は冬の嵐となりそうです。9日から10日も北日本の日本海側では、雪が降る見込みです。気温は7日にかけて、平年を上回る所が多いでしょう。8日以降は、空気が少しヒンヤリしそうです。