■全国の天気

低気圧が発達しながら日本の東を進みそうです。北海道や東北では、昼前にかけて、雪や雨の降る所があるでしょう。北海道には東寄りの風が吹き付け、明け方にかけて、東部を中心に湿った大雪となる所がありそうです。電線などへの着雪に注意が必要です。西日本や東日本は、晴れる所が多いでしょう。関東や東北では、5日にかけて30メートルの最大瞬間風速が予想されています。強風や高波にご注意ください。また、九州から関東付近は、花粉の飛散が極めて多くなりそうです。マスクなどで万全の対策をしてお出かけください。最低気温は、西日本を中心に4日より低くなるでしょう。最高気温は九州から関東で15℃前後の所が多く、九州では20℃近くまで上がる所がありそうです。

予想最低気温（前日差）

札幌 0℃（-1 3月下旬）

仙台 4℃（＋3 4月上旬）

新潟 6℃（＋2 4月上旬）

東京都心 5℃（±0 3月中旬）

名古屋 5℃（-3 3月中旬）

大阪 5℃（-2 平年並み）

広島 4℃（-3 平年並み）

高知 4℃（-6 2月下旬）

福岡 6℃（-4 平年並み）

鹿児島 8℃（-1 3月中旬）

那覇 19℃（＋1 4月中旬）

予想最高気温（前日差）

札幌 6℃（＋4 3月下旬）

仙台 10℃（＋3 3月中旬）

新潟 9℃（-1 平年並み）

東京都心 16℃（±0 3月下旬）

名古屋 15℃（＋1 3月中旬）

大阪 13℃（＋1 平年並み）

広島 15℃（±0 3月中旬）

高知 17℃（＋1 3月下旬）

福岡 16℃（＋1 3月下旬）

鹿児島 19℃（-3 3月下旬）

那覇 23℃（±0 3月下旬）

■全国の週間予報6日は東日本や北日本で晴れ間が出ますが、天気は西から下り坂です。沖縄や西日本は、しだいに雨が降り出し、北陸でも雨の降る所があるでしょう。7日は東日本や北日本を中心に雨や雪が降り、8日は北日本の日本海側や北陸で雪の所が多くなりそうです。風が強まり、北日本は冬の嵐となりそうです。9日から10日も北日本の日本海側では、雪が降る見込みです。気温は7日にかけて、平年を上回る所が多いでしょう。8日以降は、空気が少しヒンヤリしそうです。