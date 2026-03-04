ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）が３月５日に東京ドームで開幕し、２０の国・地域が４組に分かれて争う１次ラウンドがスタートする。

多くのチームが米大リーグで活躍するスター選手らをそろえ、２大会連続４度目の優勝を目指す日本代表「侍ジャパン」の前に立ちはだかる。６回目を迎える今大会は、どのチームが頂点に立つのか。ライバルの注目選手を紹介する。

アーロン・ジャッジ外野手…Ｂ組

米大リーグで歴代最高レベルのスラッガーだ。重圧のかかる名門ヤンキースでアーチを量産。２０２２年、ア・リーグ記録を６１年ぶりに塗り替える６２本塁打を放ち、２４年には史上最速で通算３００本塁打を達成した。昨季は２年連続３度目のア・リーグ最優秀選手（ＭＶＰ）に輝いた。

身長２メートル０１の右打者。強みは広角に本塁打を打てることだ。記録サイト「ベースボール・リファレンス」によると、これまで放った３６８本を打球方向別に分けた場合、左翼が１０２本で最も多く、その他は同程度の数字が並ぶ。打席と逆方向の右中間、右翼に計１４０本を放っている。

大リーグで重視される出塁率と長打率を足した指標「ＯＰＳ」は昨季は両リーグトップの１・１４５で、「１」を超えたのは他に１・０１４の大谷（ドジャース）だけ。メジャー１０年間の平均は１・０２８を誇る。

米国代表の主将を任され、スター軍団の先頭に立つ。自身初のＷＢＣについて、「最も素晴らしいのは、多くの国が最高の選手たちを招集し、自分の国を代表してファンに最高のプレーを見せる機会を得ることだ。ワクワクするし、楽しい大会になるだろう」。どんなアーチを描くのか。その打席から目が離せない。（ロサンゼルス支局 帯津智昭）