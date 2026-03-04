中国の科学者、オウム病の感染ルートを解明

最近、中国科学院微生物研究所の研究員・畢玉海氏のチームが航空総病院主治医の李真真氏らと協力し、北京で発生した2件のペットのインコによる肺炎感染事例について病原学、疫学および臨床病理学的調査を行い、ペットのインコから人へのオウム病クラミジアの感染ルートを明らかにし、都市環境における病原体モニタリング強化の重要性を強調しました。この研究は中国科学院微生物研究所主宰の定期刊行物hLife誌に発表されました。

2022年4月と8月、北京で別の地域に住み、何の交わりもない女性患者2人が相次いでインフルエンザ様症状と肺炎で入院しました。疫学調査によると、2人とも症状が出る前にペットのインコを購入しており、これらのインコは飼って間もなく元気がなくなり、羽毛が逆立ってぱさぱさになり、呼吸困難などの症状が出て死んでいたことが分かりました。患者の症状はインコの発病後に現れ、胸部CTでは典型的な感染性肺炎の所見が確認されました。しかし、当初は病気を引き起こした「元凶」の特定は困難でした。

従来の検査法では限界があったため、チームはメタトランスクリプトーム高スループットシーケンシング技術を使って2人の患者の痰および病死したインコの組織およびスワブから、いずれも大量のオウム病クラミジアに特異的な配列を検出し、その他の潜在的な病原体は確認されませんでした。さらにこれを裏付けるため、研究チームはオウム病クラミジアに対するネステッドPCRプライマーを設計し、患者とインコのサンプルから標的断片を増幅しました。系統発育分析の結果、患者とインコのサンプルから得られたompA遺伝子配列が完全に一致しており、病原体が病気にかかったインコから直接ヒトに感染したことが分子レベルで確認されました。（提供/CGTN Japanese）