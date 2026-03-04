待望の“3列7人乗り仕様”に反響集まる

フランス車ならではの個性を感じさせるモデルが、日本市場に新たに加わりました。2026年2月5日、ルノー・ジャポンは「グランカングー クルール」を発売しました。

これまで欧州で展開されてきた3列シート仕様の「カングー」が、日本では特別仕様車という形で登場したかたちです。広い室内空間と実用性を重視するユーザーにとって、見逃せない1台といえるでしょう。

【画像】超いいじゃん！ これが “アルファード”サイズの「新たな“3列7人乗り”ミニバン」です！ 画像を見る（30枚以上）

そもそもカングーは、ルノーが1997年から販売しているコンパクトMPVです。取り回しのよいサイズでありながら、積載性に優れ、走行性能もバランスが取れていることから、多くの支持を集めてきました。2007年には2代目へと進化し、2021年まで販売されました。

欧州では日産が「NV250」として展開していたことでも知られています。そして2021年には現行の3代目が登場し、デザインや安全性能を高めながら、従来の使い勝手の良さを受け継いでいます。

今回日本に導入されたグランカングーは、そのカングーをベースにホイールベースを延長し、3列シート化した7人乗りモデルです。

2024年に発表されたモデルで、欧州ではすでに販売されていますが、日本ではグランカングー クルールとして独自仕様が与えられました。

ボディサイズは全長4910mm×全幅1860mm×全高1810mm、ホイールベース3010mmです。

標準の「カングー」（全長4490mm×全幅1860mm×全高1810mm、ホイールベース2715mm）と比べると、全長とホイールベースが大きく延びています。

サイズ感としてはトヨタの高級ミニバン「アルファード」（全長4995mm×全幅1850mm×全高1945-1935mm）に近い存在といえます。

室内は基本が5人乗り構成で、そこに独立式の3列目シートを2座追加することで7人乗りとしています。3列目は大人が座ることも想定された設計で、長距離移動にも対応します。

リアシートは折りたたみや跳ね上げ、さらには取り外しも可能で、シートアレンジは1024通りに及びます。荷物の量や乗員数に応じて柔軟に使える点は、このモデルの大きな魅力です。

後席のスライドドアは開口幅830mmを確保し、子どもや高齢者でも乗り降りしやすい工夫がなされています。

さらに、日本仕様の特徴として観音開きの「ダブルバックドア」を採用しました。欧州仕様のグランカングーには設定がない装備で、日本市場のニーズに応えた特別なポイントです。荷室へのアクセスがしやすく、狭い場所でもドアの開閉がしやすい構造となっています。

パワートレインは最高出力131psの1.3リッター直列4気筒ガソリンターボエンジンを搭載し、電子制御7速ATと組み合わせています。

燃費はWLTCモードで14.7km／Lと公表されています。加えて、オールシーズンタイヤを標準装備し、滑りやすい路面での走行をサポートする「エクステンデッドグリップ機能」も備えています。アウトドアレジャーや長距離ドライブにも配慮した仕様です。

安全面でも、アダプティブクルーズコントロールやアクティブエマージェンシーブレーキなどを搭載し、現代のファミリーカーに求められる装備をしっかりと備えています。

ボディカラーには、サハラ砂漠の砂をイメージした「ベージュ サハラ」が設定され、落ち着きのある個性的な雰囲気を演出します。

販売価格（消費税込み）は459万円です。2026年2月5日の発売開始後、公式ホームページではすでに完売と表示されています。

ただし、今後も特別仕様車や限定車として導入される予定があると案内されており、追加導入を期待する声も高まっています。

ネット上でもさまざまな反応が見られます。「7人乗りのカングーを待っていた」「ダブルバックドアが日本専用なのはうれしい」「ベージュ サハラの色味が絶妙」「459万円は安くはないけど装備を考えれば納得」「アルファードとは違う魅力がある」「1024通りのシートアレンジはすごい」「完売は早すぎる」「次の限定車も期待したい」といった声があり、多くの関心を集めていることがうかがえます。

実用性と個性を両立させたこのモデルは、日本市場においても独自の存在感を放つ1台となりそうです。