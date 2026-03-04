Image: Amazon

この値段ならお買い得すぎる。

ヘッドホンは、イヤホンに比べて音質はいいものの、長時間着けていると耳が痛くなったりすることも。ヘッドホンにおいて「着け心地」はとても重要なポイントです。

Ankerのワイヤレスヘッドホンのフラッグシップモデル「Anker Soundcore Space One Pro」は、軽い着け心地と高音質を両立した一品です。

Anker Soundcore Space One Pro シャンパンゴールド 18,990円 Amazonで見る PR PR

そのSpace One Proが、Amazonで過去最安値を更新。30％オフの1万8990円となっています。

Anker独自のウルトラノイズキャンセリング3.5で、不要なノイズをシャットアウト。Bluetooth接続のほか、3.5mmオーディオケーブルによる有線接続にも対応しているので、末永く使えます。

高音質なだけでなく、着け心地もバツグン。ヘッドバンドが頭頂部にフィットし、側圧も強くないので、長時間の装着でも痛くなりにくくなっています。初めてこのヘッドホンを着けたとき、その着け心地のよさに思わず声が出ちゃいましたよ。

このお値段で買えるのは、今回のセールだけかもしれません。狙っていた方、今すぐカートに入れちゃいましょう。

