シャオミ・ジャパンは、スマートタグ『Xiaomi Tag』を3月2日より発売することを発表した。

Xiaomi Tagは、Apple「探す」およびGoogle Android「Find Hub」の両ネットワークに対応した紛失防止用スマートタグ。iOSとAndroidのどちらの環境でも持ち物の位置を確認できる。

本体サイズは46.5×31×7.2mm、重量は約10gの軽量設計で、IP67等級の防塵・防水性能を備える。

接続にはBluetooth5.4を採用し、近くにあるデバイスがBluetooth信号を検知して位置情報を匿名でクラウドに送信する仕組みとなっている。

アイテムを「紛失」としてマークすると、所有者の連絡先やメッセージを登録でき、発見者がNFCタッチやポップアップ通知を通じて所有者情報を確認できる。

内蔵の圧電ブザーにより音で探すことも可能。持ち物が手元から離れた際に通知を送る置き忘れアラート機能や、家族・友人とのタグ共有機能も搭載する。利用頻度の高い場所を事前に登録しておけば、不要な通知を抑制することもできる。

プライバシー面では、位置情報の暗号化に加え、身に覚えのないタグが一定時間ユーザーと一緒に移動している場合にトラッキング防止アラートを送信する機能を備える。

バッテリーには交換可能なCR2032ボタン電池を採用し、最長1年以上の駆動が可能だ。アプリ上で電池残量の低下を通知する機能も搭載している。

市場想定価格は単品1,980円（税込）、4個入り5,980円（税込）となる。

『Xiaomi Tag』は、Xiaomi Store各店のほか、Xiaomi公式サイト）、Xiaomi公式楽天市場店、Amazon.co.jp、シャオミ・ジャパン公式TikTok Shopで販売される。

