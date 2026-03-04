“可哀想に！”新規描き下ろしアート公開！ おぱんちゅうさぎ＆んぽちゃむの新作グッズも登場へ
人気クリエイター可哀想に！が手がけるキャラクター“おぱんちゅうさぎ”と“んぽちゃむ”の新規描き下ろしアート「可哀想に！メルヘンランド」が初公開。タカラトミーアーツは、4月25日（土）から、本アートを用いたオリジナルグッズを展開する店頭フェア「可哀想に！フェア 〜可哀想に！メルヘンランド〜」を、全国100店舗以上で開催する。
【写真】かわいさに癒やされる〜！ ぬいぐるみなど展開グッズ一覧
■タカラトミーアーツなどからグッズが登場
今回公開された「可哀想に！メルヘンランド」は、おぱんちゅうさぎとんぽちゃむが“メルヘンランド”で仲良く一緒に遊ぶ姿をテーマに新たに描き下ろされたもので、可哀想に！氏が描くキャラクターたちのポップで賑やかな世界観を表現したカラフルなアート。
このアートを使用した商品が登場するフェア「可哀想に！フェア 〜可哀想に！メルヘンランド〜」は、主催であるタカラトミーアーツに加え、サンスター文具およびスケーターの3社合同で実施されることが決定した。
そして、グッズのラインナップには「ぬいぐるみ」をはじめ、「ぬいぐるみカチューシャ」や「ぬいぐるみマスコット」、「クリアファイル」、「つながるアクリルスタンド」など、キャラクターたちの世界観が楽しめる商品が展開される。
さらに、数量限定のキュートな特典も用意。フェア対象店舗で、対象商品1点購入すると、1会計につき1枚、描き下ろしアートを使用した「オリジナルポストカード」がランダムでもらえる。
なお、フェア対象店舗は全国100店舗以上を予定しており、秋には新たなアートと共に、第2弾フェアも計画中だという。
