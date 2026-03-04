東京・池袋に『スター・ウォーズ』期間限定ストア登場へ！ 限定商品もラインナップ
映画『スター・ウォーズ』シリーズのグッズがそろう期間限定ストア「STAR WARS SPECIAL STORE by BENELIC」が、3月23日（月）から8月16日（日）まで東京・池袋の池袋PARCOにオープンする。
【写真】店頭限定＆池袋PARCO限定商品も！ 販売されるアイテムの一例
■店内はノスタルジックな雰囲気に
今回開催される「STAR WARS SPECIAL STORE by BENELIC」は、オリジナルグッズをはじめとした、『スター・ウォーズ』シリーズのグッズがそろう期間限定ストア。
店内装は『スター・ウォーズ』シリーズの世界観を感じられるデザインを主軸に、5月22日（金）日米同時公開の映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』をより一層盛り上げる装飾を施し、どこかノスタルジックな雰囲気を感じられるように仕上げられる。
オープンに合わせて、『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』デザインのショッピングバッグや、おなかと机の間に挟んで正しい姿勢をサポートしてくれるぬいぐるみ「ふんばるず」のグローグーデザインアイテムなどの新商品を発売。
さらに、店内で商品を購入した人の金額に応じて、オリジナルステッカーやオリジナルショッピングバッグプレゼントのキャンペーンも実施する。
「STAR WARS SPECIAL STORE by BENELIC」は、3月23日（月）から8月16日（日）まで、東京・池袋にある池袋PARCOの本館B2階で開催。営業時間は商業施設に準じ、11時00分から21時00分までだが、初日の3月23日（月）のみ12時30分から営業となる。
【写真】店頭限定＆池袋PARCO限定商品も！ 販売されるアイテムの一例
■店内はノスタルジックな雰囲気に
今回開催される「STAR WARS SPECIAL STORE by BENELIC」は、オリジナルグッズをはじめとした、『スター・ウォーズ』シリーズのグッズがそろう期間限定ストア。
オープンに合わせて、『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』デザインのショッピングバッグや、おなかと机の間に挟んで正しい姿勢をサポートしてくれるぬいぐるみ「ふんばるず」のグローグーデザインアイテムなどの新商品を発売。
さらに、店内で商品を購入した人の金額に応じて、オリジナルステッカーやオリジナルショッピングバッグプレゼントのキャンペーンも実施する。
「STAR WARS SPECIAL STORE by BENELIC」は、3月23日（月）から8月16日（日）まで、東京・池袋にある池袋PARCOの本館B2階で開催。営業時間は商業施設に準じ、11時00分から21時00分までだが、初日の3月23日（月）のみ12時30分から営業となる。