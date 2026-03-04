去年１２月、山形県上山市の自宅で強盗事件が起きたかのようにウソをつき警察の業務を妨害したとして２４歳の無職の女が逮捕されました。

【画像】事件現場とされていた場所

女が盗まれたと話した財布が自宅で見つかったほか、証言に不審な点があったということです。

偽計業務妨害の疑いで逮捕されたのは上山市高野の無職の女（２４）です。

女は、去年１２月１日、家族を通して強盗事件が起きたとウソの通報をし、警察に必要のない捜査をさせるなど業務を妨害した疑いがもたれています。

当時、女は警察に対し自宅に１人でいた時に家の中で物音がしたため確かめに行ったところ、泥棒から殴られ、現金が入った財布を奪われたなどと話していました。

しかし、警察が捜査を進める中で、盗まれたとされる財布が自宅で見つかったほか、女の供述内容に不審な点があり事件そのものがウソであることがわかったということです。

■財布に入っていた金額もウソ

女は盗まれた財布に現金およそ５万円が入っていたと話していましたが、実際にはそれよりも少ない金額でした。

警察は捜査に支障があるとして女の認否を明らかにしていません。

当時、付近では警察が検問を行ったほか、近くの小学校では登下校時間に合わせ警備が行われるなどしていました。

■先月にも警察の業務を妨害した疑いで５０代の男を逮捕

県内では先月にも、「男２人に現金８０万円を奪われた」などとウソを言い、警察の業務を妨害した疑いで、寒河江市の５０代の男が逮捕されています。

これらについて県警察本部の阿部喜彦刑事部長は「警察に虚偽の犯罪被害を通報し、大量の警察官を動員させて捜査活動や住民の安全対策に従事させることは、事件・交通事故の対応など本来の警察活動に大きな支障を及ぼし、地域住民にも大きな不安を与えるという極めて悪質な行為。決して看過せず厳正に取り締まってまいります」とコメントしています。