山形県内のインフルエンザの１定点医療機関あたりの患者数は先週より減少しましたが、依然として警報レベルが続いています。

患者のほとんどがＢ型の感染者となっていて、県が注意を呼び掛けています。

県衛生研究所によりますと、先月２３日から今月１日までの１週間で県内３９の定点医療機関から報告があったインフルエンザの患者数は９７５人でした。

１定点医療機関あたりの患者数は２５．００人で前の週より２．８２人減少していますが、３週連続で警報レベルとなっています。

保健所別では、最上保健所で３０．２５人、置賜保健所で２９．３３人、山形市保健所で２９．００人村山保健所で２７．８０人、庄内保健所で１６．４２人となっていて、庄内以外のすべての保健所で警報レベルです。

確認されたインフルエンザ患者のうちＡ型は１５人、Ｂ型は９６０人となっていて、患者のおよそ９８％をＢ型が占めています。

インフルエンザは感染力が強く、今シーズンすでにＡ型に感染した人もＢ型に感染する恐れがあります。

県は引き続き適切なマスクの着用や換気、手洗い、室内の湿度の管理など感染対策を呼びかけています。