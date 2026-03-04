4日未明、JR新潟駅前のビルで火事がありました。ケガ人はいません。



火事があったのは、新潟市中央区花園1丁目の柳都ビル2階に入るカウンセリングオフィスです。4日午前3時半すぎ、提携している警備会社から「煙が見える」と消防に通報がありました。火は約3時間後に消し止められましたが、鉄筋コンクリートのビル2階・約3㎡が焼けました。当時、店内に人はおらずケガ人はいません。



警察は、現場の状況から放火の可能性は低いとみていて、消防と連携して火事の原因を調べています。現場は、JR新潟駅から100mほど離れたビルが密集している地域です。