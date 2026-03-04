再開発が進むＪＲ広島駅南口で新たな賑わいの場所が「エールエールHIROSHIMA」として、あす（５日）オープンします。新しくなる２階と３階部分が４日公開されました。



■宮脇靖知 キャスター

「marimekkoやUGGなど新しいお店を含め、あすグランドオープンを迎えます。今着々と準備が進んでいます」





ＪＲ広島駅南口の商業施設「エールエールA館」は、５日から「エールエールHIROSHIMA」として生まれ変わります。グランドオープンを迎える福屋広島駅前店のテーマは「デパートメントモール」です。■福屋広島駅前店 若狭賢策 営業部長「百貨店の上質感とショッピングセンターのワクワク感や賑わいを意識して、いろんなお店を誘致した」２階には高級感あふれる婦人用品など、百貨店ならではのブランド品が並びます。３階には日々の暮らしをオシャレにするコスメや家族で選べる洋服など、買物する楽しさも融合した新たな施設を目指します。中でも注目は、京都発のファッション雑貨「アデペシュ」です。「パリのアパートメントの一室」をイメージした店内は、素材や色にもこだわった家具やインテリアが並びます。買物する時間そのものを楽しむことができます。■福屋広島駅前店 若狭賢策 営業部長「百貨店の中のお店とは思えないようなデザインになっている。こちらには何があるんだろう、あらちには何があるんだろうと、いつ来ても宝さがしのような新しい発見が出来るような品揃え」５日から利用が始まるのが、広島駅ビルの２階と繋がるペデストリアンデッキです。■宮脇靖知 キャスター「ペデストリアンデッキを渡ったこの場所が、福屋広島駅前店の入口となります。入ってすぐにおしゃれな雑貨やアクセサリーのお店があり、窓ガラスの向こうには路面電車を眺めることも出来ます」自由通路を通れば猿候川方面へと通り抜けも出来るなど新たな人の流れも生みます。■福屋広島駅前店 若狭賢策 営業部長「楽しい環境を意識して作った。商品も良いものを揃えているが、まずお店の雰囲気を楽しんでもらって、ゆっくり回ってもらいたいし期待してほしい」リニューアルのグランドオープンは５日の午前９時３０分です。（２０２６年３月４日放送）