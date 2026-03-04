加茂市の藤田明美市長が4日午後、市議会での答弁中に体調不良を訴え病院に搬送されました。



藤田市長は、午後の市議会本会議で再質問に対する答弁の最中に体調不良を訴えました。急きょ 議長の判断で休憩に入り、市長は県央基幹病院に搬送されました。搬送時に胸と背中の痛みを訴えていましたが、意識はあったということです。



加茂市議会は4日が3月議会の初日で、市長は午前に施政方針演説を行っていてとくに変わった様子は無かったということです。



関係者によりますと、市長は答弁中 議長に対して「ちょっと休憩いいですか」と小さな声で求め、異変に気付いた議長が休憩を決めたということです。詳しい容体はわかっていませんが、5日の市議会は副市長が代理を務める予定です。