●北から張り出す高気圧に覆われる あす5日(木)は安定した晴天

●日ざし十分でも空気ヒンヤリ 厚手の上着などが活躍

●金曜日は一時本降り 週末以降は晴れ間多い日々も暖かさ控えめ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝





きょう4日(水)の県内は、午前中は日本海側中心に所々で細かい雨が残りましたが、午後は次第に晴れ間が多くなってきました。冷たい北風が吹いた影響で最高気温は全般に13度前後、山間部は1桁止まりの所もありました。





あす5日(木)にかけては、北から張り出す高気圧のエリアの中に県内は入ってくる見込みです。このため、空模様は安定した晴天となってきます。



しかし、北から張り出す高気圧によって冷たい北からの空気に包まれ、晴れるわりには空気ヒンヤリ。





あす5日(木)朝は、山間部では氷点下の冷え込みの所もあり、日中の気温も15度まで届くのは一部にとどまり、セーターや厚手の上着などが活躍します。



これが今の時期の平年並みくらいの気温ではあるのですが、先週、2月の終わりの時が暖かすぎたぶん、少々体に堪える寒さに注意が必要です。





あす5日(木)は朝から晩まで安定した晴天。日中は、ほぼ快晴の時間もあるでしょう。また、二十四節気「啓蟄」で、そろそろ冬眠していた虫たちが活動を始める頃…とされる時期ですが、晴れるわりには空気はヒンヤリの一日となります。朝は山間部は氷点下の気温の所があり、日中の気温も13度前後にとどまる所が多く、厚手の上着が活躍します。





スギ花粉の飛散は最盛期が続いており、あす5日(木)は各地とも「極端に多い」予想です。

よく晴れても洗濯物の外干しは、あまりおすすめできません。







6日(金)は低気圧や前線の接近で、また天気下り坂。昼前後から短時間ながら、しっかり雨が降るタイミングがあるでしょう。週末は天気は回復し、その後しばらく晴れ間の多い日々が続きますが、晴れるわりには暖かさは控えめの日々で、朝晩は冬の名残を感じるような冷え込みの日も度々やって来そうです。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）