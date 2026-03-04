３月４日未明、福山市の住宅で拳銃を発砲したような音がしました。その後、住宅では頭から血を流して死亡している４０代の男が見つかりました。



警察によると３月４日午前４時１５分ごろ、福山市川口町の住宅で、この家に住む家族から「揉め事が起きている」と通報がありました。警察官が現場に駆けつけたところ、午前４時半ごろ、家の中から拳銃を発砲したような音がしたということです。この家には家族３人がいましたが、警察によって安全が確保されたということです。





現場はＪＲ福山駅から約３キロ離れた住宅街にあります。■廣原汐音 記者「事件を受け、現場から数百メートルの小学校では休校の措置がとられました。子どもたちの姿はなく静まり返っています」福山市教育委員会は、現場周辺の小中学校９校を休校としました。そして、現場が動いたのは午前９時過ぎ。警察が家に突入したところ、暴力団組員の男(49)が頭から血を流して死亡しているのが発見されました。近くには拳銃のようなものがあったということです。■近所の人「安心した。拳銃を持っているような人間だから。この町内は年寄りがいるから、歩けない人がいるから」警察によると、男と家族は知人関係だということです。警察は男が拳銃のようなものを使って自殺した可能性もあるとみて、銃刀法違反と住居侵入の疑いで捜査を進めています。（２０２６年３月４日放送）