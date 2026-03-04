乃木坂46岩本蓮加、3期生4人の写真などオフショット多数公開「出会いも別れもあるこの場所だけれどやっぱり全てが宝物」
アイドルグループ・乃木坂46の岩本蓮加（22）が4日、自身のインスタグラムを更新し、メンバーとのオフショットを公開した。
【写真】メンバーのオフショットを多数投稿した岩本蓮加
インスタグラムで岩本は「オリジナルアルバム『My respect』の発売記念ライブありがとうございました！4日間もの規模でお届けすることができてとてもありがたく思います」と感謝を伝え、3期生4人がそろったオフショットをはじめ、メンバーのオフショットを多数投稿。
「みんなそれぞれ色んな思いを抱きながらステージに立っていたと思いますが、少しでも皆さんにその思いが届いてるといいなと思います。出会いも別れもあるこの場所だけれどやっぱり全てが宝物です。4人の3期生も梅がキャプテンの乃木坂もあと少しだけどよろしくお願いします！」と思いを伝えた。
