乃木坂46岩本蓮加、3期生4人の写真などオフショット多数公開「出会いも別れもあるこの場所だけれどやっぱり全てが宝物」

乃木坂46岩本蓮加、3期生4人の写真などオフショット多数公開「出会いも別れもあるこの場所だけれどやっぱり全てが宝物」