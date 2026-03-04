熊本市のプレミアム付き商品券をめぐっては、混乱を避けるなどの理由で対面販売を見直す動きが出ています。一方で、熊本市東区の健軍商店街は、予定通り対面販売することを決めました。その理由は。





政府の物価高対策を受け、熊本市が102の団体に発行を支援する「プレミアム付商品券」。2月から販売が始まりましたが、一部の店舗では長蛇の列ができ購入できない人が出る事態に。これを受け熊本市は発行事業者に対し、対面でなく抽選にするなど販売方法の見直しや、市内在住者が優先的に購入できるよう要請しました。





この要請に戸惑う事業者も。熊本市東区の健軍商店街は、当初の予定通り6日から3日間、対面かつ先着順での販売を行う予定です。





■健軍商店街振興組合・井川正宏理事長

「（販売の）日程をずらすにしても印刷からやり直しをしないといけない。チラシは（市の要請があった） その日くらいに家庭の方に回っていて、中止するのは厳しい状況」



他にも対面販売を決断した特有の事情がありました。井川理事長によりますと、健軍商店街を訪れる人の約半分以上が高齢者。スマホ操作が苦手な人も多いため、対面かつ先着順で販売するのが年齢を問わず誰でも購入しやすいと判断しました。長い行列対策としては、並んだ人を数え販売予定数に達したらそれ以上は並ばないよう声をかけるということです。



■男性

「スマホなんかだって使いこなしきらんもん」

「（今回は）人に頼もうかなと思って」

■女性

「若い人は買いに行けるけど年寄りはもう諦めています」



商店街では、販売当日は歩行者天国にするなど安全面にも配慮し、できるだけ多くの人に購入してもらえるよう努めたいとしています。





【スタジオ】

健軍商店街は対面で販売しますが、抽選に切り舞える事業者も出てきています。



・鶴屋百貨店は、4日から13日まで抽選販売の申し込みを受け付けています。ウェブや郵便はがき、店頭での申し込みです。

・アミュプラザくまもとでも、3月27日からLINEや館内で抽選販売の申し込みを始めます。

・ミスターマックスでは2日から8日までアプリで抽選販売の申し込みを受け付けています。



いずれも、熊本市在住の人限定で、当選した人は購入する際に身分証などの確認が必要です。

市民みんなのための支援策ですから、まだ買えてない人に回してあげようなどの思いやりも大切です。

