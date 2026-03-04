2026WBCの開幕を翌日に控え、侍ジャパン・井端弘和監督や大谷翔平選手が前日会見に臨みました。なお日本の初戦は6日のチャイニーズ・タイペイ戦となっています。

会見の中では、前日決定した侍ジャパンのパフォーマンス『お茶点(た)てポーズ』について質問があがります。大谷選手は、パフォーマンスの考案者に北山亘基投手を指名。最初に発表された『お茶ポーズ』は採用されませんでしたが、改良バージョンが採用となりました。

北山投手に考案を依頼した理由について、大谷選手は「若い選手たちはなかなか上の選手たちに積極的に話しにいけない雰囲気が最初はあったので」とコメント。新パフォーマンスを考案することが、チーム全体のコミュニケーションのキッカケとなればと狙いがあったことを明かします。

考案者として北山投手を指名した理由については「特に理由はないんですけど(笑)」と笑顔。続けて「本当に真面目で、おとなしくて…僕自身が気を使われるのが嫌なタイプなので、お互いに打ち解けていく中で、気軽に話せたらいいなって思いでいってもらいました」と語りました。

3日に行われた阪神との強化試合では、初回に鈴木選手が豪快な一発を放ち『お茶点てポーズ』を披露。井端弘和監督は「みんなでやるっていうのは、非常にチームの士気もあがる」とパフォーマンスを評価しながら「昨日は6杯ぐらいしか飲んでないと思うので(笑)。10杯、20杯と飲んでくれれば」と笑顔を見せます。続けて「選手たちはまだ照れがあるのかな、そこら辺がなくなってくれば」とリクエストしました。