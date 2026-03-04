モデルの前田希美が４日までに自身のＳＮＳを更新。夫でサッカーＪ１浦和の渡邊凌磨との結婚１周年を報告した。

前田はインスタグラムに「結婚して１年がたちました」と報告し、「いつもありがとう ＠ｗ＿ｒｙｏｍａ」と、渡邊のアカウントをアカウントをタグ付けして感謝した。写真では、花束を手に笑顔の前田と渡邊の２ショットを公開した。

この投稿にファンからは「のんちゃん１周年おめでとうございます」「もうあれから一年か はやいねぇ！！！」「末永くお幸せに」「幸せな写真のおすそ分けありがとう」「ほんんっとに憧れの夫婦」「いつも２人見て癒されてるよお」「幸せそうなのんちゃんを見てるのがこの上ない幸せです！」「これからも夫婦仲良くお過ごしくださいね」「美男美女すぎ」「これからも推しのご夫婦です」などの声が寄せられている。

前田は２００６年に雑誌「ピチレモン」の読者モデルオーディションに合格。２００７年４月からはテレビ東京系「おはスタ」でおはガールとして出演した。「Ｐｏｐｔｅｅｎ」でも専属モデルとして活躍。昨年４月９日に「この度、かねてよりお付き合いをさせていただいていた渡邊凌磨さんと結婚致しました」と報告した。