市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

天気のポイントです。

小野：

あす5日は、二十四節気の「啓蟄」です。暦通りにこの時期らしい天気と気温でしょう。それとは一転、7・8日の週末は、雨か雪の予報です。



5日の予想天気図です。

小野：

広い範囲で見ますと、西高東低です。ただ、次第に高気圧に覆われるため、石川県内は午後、加賀から晴れてくるでしょう。

市川：

あす5日は二十四節気の啓蟄。寒さが緩んで、虫たちが土の中から出て、動き出すころと言われていますが…



小野：

あす5日、あさって6日は、暦通りの天気と気温になる見込みです。



市川：

じゃあ、それ以降は？



小野：

気象台の週間予報で見ていきます。

小野：

あす5日は午後から晴れ間が広がるでしょう。6日・金曜日の雨は、今のところ、夜9時以降の予報で予想最高気温は16度です。その後の7・8日の週末の天気は一変します。7日・土曜日はくもり 一時 雨か雪、8日・日曜日はくもり 一時 雪か雨の予報です。そして、最高気温が乱高下します。6日の16度は4月上旬並み、8日の7度は2月上旬並みです。



市川：

二日間で、一気に2か月分下がるんですね。



小野：

春と秋は、天気が変わりやすいと言われますが、気温もそのようです。



市川：

8日・日曜日は、意識して温かくしないといけませんね。

