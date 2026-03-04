１日は２４時間。そのうち、自宅回線が実際に使われているのは平均４．６時間だった。残る約１９時間は“待機状態”という計算になる。通信費は毎月定額で支払っているにもかかわらず、利用実態は想像以上に限定的だ。

株式会社ＡＬＬ ＣＯＮＮＥＣＴのグループ会社である株式会社Ｌｉｎｋ Ｌｉｆｅは、Ｂｒｏａｄ ＷｉＭＡＸにおいて、ひとり暮らしで自宅にインターネット回線を契約している２０〜６０代男女５００人を対象に調査を実施。その結果、１日の自宅ネット利用時間は「３時間未満」３７．２％、「３〜６時間未満」４０．０％で、計７７．２％が６時間未満にとどまった。１２時間以上利用する層はわずか５．０％だった。

一方、外出先で１日３時間以上インターネットを必要とする人は３９．８％。さらに５６．４％がカフェや駅などのフリーＷｉ−Ｆｉを利用していることも分かった。ただし利用者の４０．１％が「通信速度が遅い」と不満を抱き、３４．４％がセキュリティ面に不安を感じている。

自宅では回線を持て余し、外では十分な通信環境を確保しきれていない――。調査は、ひとり暮らしの通信環境に潜む“家余り×外不足”というミスマッチを数字で示している。