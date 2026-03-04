スギ花粉の飛散がピークを迎え、花粉症の人にはつらい日に…

【写真を見る】“雨上がりの強風”で東海地方は花粉が大量飛散 スギ林では煙のように舞い上がる…ことしは平年に比べ飛散予測が1.3倍

（桜沢信司気象予報士 午後1時半ごろ 名古屋･中区 ）

「きょうは風が強いです。こういう日が花粉が飛びます。私も花粉症。花がムズムズします。街中を歩く人も、マスクをつけている人が目立ちます」

4日名古屋は、“雨上がりの晴れ”で“風が強い”という、花粉が飛散しやすい気象条件が揃いました。

大量の花粉が飛散し 視界霞む

東海地方のスギの雄花も、先週の暖かさの影響で一気に開いたようで、スギ林では…





（桜沢気象予報士 2月28日 岐阜･垂井町）「煙のようなものが見えます。山火事のようになって花粉が飛散しているのがわかります」

岐阜県垂井町では、大量の花粉が風で舞い上がり、山全体がぼんやりと霞んでいます。



（桜沢気象予報士）

「強い風が吹くと、落ちるというより舞い上がっていますね。うわぁこっちに来る！」

ことしは平年に比べ｢花粉飛散予測｣が1.3倍に

このスギ林から数十キロ離れた名古屋市などにも、花粉は風に乗って飛んできます。



気象会社のウェザーニュースによりますと、東海地方では、ことしの花粉は平年に比べ1.3倍の飛散が予想されているということです。