アジア株 全面安、香港株は大幅続落 アジア株 全面安、香港株は大幅続落

東京時間17:42現在

香港ハンセン指数 25249.48（-518.60 -2.01%）

中国上海総合指数 4082.47（-40.20 -0.98%）

台湾加権指数 32828.88（-1494.77 -4.35%）

韓国総合株価指数 5093.54（-698.37 -12.06%）

豪ＡＳＸ２００指数 8901.20（-176.07 -1.94%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 78889.50（-1349.35 -1.68%）



４日のアジア株は全面安。イランを巡る中東での紛争が長期化するとの警戒感から、アジア株は全面安となっている。韓国株は１２％安と急落。台湾株は４％超の下落となっている。豪州株は大幅続落。素材株、不動産株、生活必需品株の下げが目立った。



上海総合指数は続落。酒造会社の貴州茅臺酒、飲料メーカー東鵬飲料、保険大手の中国人寿保険、銀行大手の中国建設銀行、石油大手の中国石油化工（シノペック）、ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）が売られた。



香港ハンセン指数は大幅続落。保険会社の友邦保険控股（ＡＩＡグループ）、複合企業の長江和記実業（シーケー・ハチソン・ホールディングス）、医薬品メーカーの薬明生物技術（ウーシー・バイオロジクス）、複合企業の中国中信（シティック）、電子商取引大手のアリババ・グループ・ホールディング、鉄道会社の香港鉄路（ＭＴＲコーポレーション）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は大幅続落。金や銅の探鉱会社のサンドファイヤー・リソーシズ、金の探鉱・生産会社のカプリコーン・メタルズ、不動産投資サービスのビシニティ・センターズ、小売会社のウールワース・グループ、補聴器メーカーのコクレア、小売会社のプレミエ･インベストメンツ、ＩＴサービスのデータ・ナンバー・スリーが売られた。

