ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６２、伊７０ｂｐに拡大
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６２、伊７０ｂｐに拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%）
ドイツ 2.786
フランス 3.406（+62）
イタリア 3.484（+70）
スペイン 3.237（+45）
オランダ 2.861（+7）
ギリシャ 3.476（+69）
ポルトガル 3.17（+38）
ベルギー 3.323（+54）
オーストリア 3.085（+30）
アイルランド 3.058（+27）
フィンランド 3.057（+27）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%）
ドイツ 2.786
フランス 3.406（+62）
イタリア 3.484（+70）
スペイン 3.237（+45）
オランダ 2.861（+7）
ギリシャ 3.476（+69）
ポルトガル 3.17（+38）
ベルギー 3.323（+54）
オーストリア 3.085（+30）
アイルランド 3.058（+27）
フィンランド 3.057（+27）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）