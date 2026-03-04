ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６２、伊７０ｂｐに拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%）
ドイツ　　　　2.786
フランス　　　3.406（+62）
イタリア　　　3.484（+70）
スペイン　　　3.237（+45）
オランダ　　　2.861（+7）
ギリシャ　　　3.476（+69）
ポルトガル　　　3.17（+38）
ベルギー　　　3.323（+54）
オーストリア　3.085（+30）
アイルランド　3.058（+27）
フィンランド　3.057（+27）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）