ラグビーの全国大学選手権で５季連続４強入りしている京産大が新シーズンに向け本格始動し、４日は京都市内の同校で練習を公開した。新主将には将来の日本代表の主軸としても期待される石橋チューカ（３年＝報徳学園）が就任。石橋は「個々のスキルはもちろん、スクラムとラインアウト。そこを伸ばせば、ベスト４の壁は超えられると思います」と語った。

このオフには１日２回の筋トレをこなし、食生活にもこだわって３キロ増やしたという。入学時と比べ体重は約１５キロ増え、現在は１０６キロだが「まだまだ細いので、体に厚みを出せるようにしたい。体重は１１０キロ以上で、走れる選手を目指しています」と明かした。

副将には高木城治（東福岡）と村田大和（報徳学園）が就いた。同じＳＨの選手が副将になるのは異例だが、就任６季目となる広瀬佳司監督は「２人で石橋をサポートしながら、京産のＦＷをどう動かすかを任せたい」と信頼を寄せた。

高木は「ディフェンスにはこだわりたい」。村田も「京産大としてのこだわりの部分。セットプレーを日本一のレベルまで持っていくことが大事。５年連続で準決勝で敗れているので、そこを超えるために日本一のフィジカルを身につけたいです」と語った。

今季初の対外試合として４月末に天理大戦を予定。初の決勝進出、その先にある大学日本一への挑戦が始まる。