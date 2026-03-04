ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す侍ジャパンは4日、強化試合を行った大阪から1次ラウンドの舞台である東京に移動した。東京ドームでの練習前にはグランドで集合写真を撮影。大谷翔平らが笑顔で写真に収まった。

大谷は練習後に会見に出席。初戦の対戦相手の台湾メディアの質問に丁寧に答える場面があった。

台湾のテレビ局の記者から、流ちょうな日本語で15年のプレミア12で台湾を訪問した時のことについて質問が。当時は台湾代表とは対戦がなかったが「ファンの方々も熱狂的で、本当に野球が好きなんだなという印象。街自体も凄くキレイで気に入って、また行きたいなとは思ってるんですけど」と、笑顔で答えた。

24年のプレミア12で台湾が日本を破って優勝した時にはSNSでそのニュースをシェアしたことを「台湾のファンが大変感動しました」と感謝された大谷。「アジアの野球全体が盛り上がってくれることは本当に願っているし、喜ばしいことだと思うので。今大会も、僕自身もプレーしてますし、日本チームの代表として、まず日本が勝つことを全力で頑張りたい。その中でお互いが力を出し切っていい試合ができればいいなと思ってます」と好ゲームを約束していた。