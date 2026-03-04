元AKB48北原里英、「音楽の素質ある」1歳娘の動画公開　“小室哲哉ばり”の動きに横澤夏子も驚き

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

3月3日（火）の同番組に、ゲストとして岡副麻希、北原里英、栗原恵が出演した。

きたりえこと元AKB48の北原は、1歳になる娘の音楽の才能を嬉しそうに語り…。

【映像】「小室哲哉ばり」に音楽を奏でる北原里英の娘

今回は「1歳児ママ会スペシャル」と題し、1歳のママであるゲストの3人が育児トークを繰り広げた。

夫で俳優の笠原秀幸との間に収録時1歳2カ月の女児がいる北原は、「1歳になってから音楽に興味を持ち始めた」と娘の様子を語る。

音楽が流れる絵本が好きなだけではなく、「自分で押して曲をかけ、ノッて、曲が終わるタイミングで次の曲をかける」と駆使して遊んでいるそうで、そんな娘の様子に北原は「あれ？素質あるな…みたいな」と笑顔を見せた。

番組ではそんな娘の動画も紹介。北原の言う通り、曲が終わる頃に次の曲をスタートさせるだけではなく、傍らにタンバリンを置いて音楽に合わせてリズムをとる様子も見られた。さらに、曲調にあわせて強弱をつけてタンバリンを叩いているようにも見えたことから、横澤と藤本から「弱くしてる！」「すごーい」と驚きの声も。

右手で絵本を操作し、左手でタンバリンを叩く様子に横澤が「小室哲哉さんばりの配置」とコメントすると、スタジオに笑いが起こった。

北原は「音楽の才能がもしあったら、伸びてほしいな」と思い、クリスマスに楽器セットをプレゼントしたのだとも明かした。