全国のJR線普通・快速列車が乗り放題となる鉄道旅の定番アイテム「青春18きっぷ」。2026年春季の利用期間は3月1日(日)から4月10日(金)までです。 近年のリニューアルにより、従来の「1枚を複数人で分ける」「離れた日程で使う」といった使い方ができなくなり、「連続する3日間または5日間」かつ「自動改札利用」という新ルールへ完全に移行しました。「使い勝手が悪くなった？」という声もありますが、3日間用（1万円）の登場で週末旅や有給を絡めた小旅行にはむしろ使いやすくなった側面もあります。本記事では、2026年春最新のルール解説から、旅行のプロでもある鉄道チャンネル編集部が考えたお花見シーズンにぴったりのモデルルートまで、失敗しないためのポイントを凝縮してお届けします。

「青春18きっぷ」とは？

「青春18きっぷ」は、全国のJR線の普通・快速列車の普通車自由席、BRT（バス高速輸送システム）、JR西日本宮島フェリーが乗り降り自由となるきっぷ。一部例外を除き、新幹線や特急列車は利用できませんが、抑えた価格でのんびりと列車旅を楽しみたい人に、根強い人気があります。

「青春18きっぷ」発売・利用期間と価格

春季「青春18きっぷ」を利用できるのは、2026年3月1日(日) から 4月10日(金)まで。発売期間は、3日間用が4月8日（水）まで、5日間用が4月6日（月）までとなっています。

値段は大人も子どもも同額で、3日間用が1万円、5日間用が1万2,050円。購入時に利用開始日を指定し、連続する3日間もしくは5日間利用できます。「同じきっぷを複数人でシェアして利用する」「他人へ譲渡する」といった使い方はできません。なお、1日のカウントは最終列車までを「当日」とします（ただし、終夜運転などを実施する際は、通常ダイヤの最終列車まで有効となります）。

JR線以外を利用できる特例区間

「青春18きっぷ」の利用は原則としてJR線オンリーですが、JR線のみでは移動が難しい一部エリアに限り、特例として以下の第三セクター鉄道の区間を利用できます。対象となる区間は、以下の通りです。

第三セクター鉄道の利用可能区間

いずれも、JR線から私鉄を経由して当日中にJR線へ乗り継ぐ場合のみ利用可能で、途中下車可能駅以外で下車した場合、全乗車区間の運賃が必要となりますのでご注意ください。

特急列車の普通車自由席等が利用できる特例区間

また、特急列車しか走っていない区間など一部路線では特例として、特急列車の普通車指定席の空席や普通車自由席の利用が可能です。

「北海道新幹線オプション券」で北海道へ！

東北新幹線_E5系 （ 写真：Pixta ）

「青春18きっぷ」では新幹線に乗車することができませんが、本州と北海道を移動したい人のために「青春18きっぷ北海道新幹線オプション券」を発売しています。「青春18きっぷ」に同オプション券を買い足すことで、北海道新幹線（新青森〜木古内）普通車の空いている席と、道南いさりび鉄道線（木古内〜五稜郭）普通列車を1枚につきひとり片道1回利用できます。

値段は大人・子どもともに4,650円で有効期間は1日間（青春18きっぷと同日に利用）。青春18きっぷと同オプション券を重ねて自動改札機に入れて利用しましょう。

「青春18きっぷ」で桜を見に行こう！

春の「青春18きっぷ」期間中は桜の開花時期と重なります。この機会に、お花見に出かけてみてはいかがでしょうか？ ここでは、例年3月下旬〜4月上旬に見頃を迎えるスポットを紹介します。

【片道約9時間】名所から穴場まで、桜の見どころ満載の京都鉄道旅

浜松城天守閣（画像：Pixta）

桜と言えば、京都を思い浮かべる人は多いのではないでしょうか。都内から18きっぷで京都へ行く場合、東海道本線を乗り継いでいくルートが一般的。朝に品川駅を出て、小田原〜熱海〜浜松〜豊橋〜大垣〜米原と移動しましょう。浜松あたりでいったん下車して昼休憩を取り、浜松駅から徒歩約20分（バスもあり）の「浜松城公園」でお花見を楽しむのもおすすめです。

米原駅まで出たら、琵琶湖線に約70分乗車で京都駅に到着します。京都駅から徒歩圏内には「渉成園」や「梅小路公園」など数々の桜の名所があります。

蹴上インクライン（画像：Pixta）

一押しは、京都駅から琵琶湖線か湖西線で約5分の山科駅で下車して乗り換え、京都市営地下鉄で2駅約5分の「蹴上インクライン」。少しだけJRから外れてしまいますが、インクライン（舟運ルートで使用された線路跡地）沿いを埋め尽くすように咲く桜の木々が美しく、一見の価値あり。線路跡を辿りながら桜を観賞できます。

平安神宮と京都電気鉄道電車（画像：鉄道チャンネル）

ここから徒歩10分ほどの「平安神宮」も桜の名所。境内には日本最古のチンチン電車こと「京都電気鉄道電車」の展示もあります。

【片道約3時間】群馬県安中市・廃線敷の遊歩道「アプトの道」を散策

碓氷峠鉄道文化むら（画像：Pixta）

「遠出は難しい」という場合は、日帰り×3日間という使い方も検討しましょう。例えば、上野駅から高崎線で高崎駅まで移動し、信越本線に乗り換えて横川駅へ。徒歩約5分で「アプトの道」へ出ることができます。信越本線アプト式鉄道の廃線敷を利用した約6キロの遊歩道として整備されており、線路沿いの桜を観賞しながら散策ができます。また、横川駅に隣接する鉄道テーマパーク「碓氷峠鉄道文化むら」も見どころ。横川駅では「峠の釜めし」を、高崎駅では「だるま弁当」を食べるのも忘れずに。

新ルールだからこそ重要！ 中日（なかび）の過ごし方

連続利用が必須となったため、以前のように「土曜に使って、日曜は家で休み、月曜にまた使う」という使い方ができません。

遠方へ行く場合は、目的地で2泊して中日に「現地発着のローカル線」を乗り潰すか、あえて「特急ワープ（別料金で新幹線や特急を1区間だけ使う）」を駆使して移動時間を短縮し、滞在時間を確保するのが2026年流の賢い使い方です。

連続利用ルールへの変更により、旅のスタイルも「点から線へ」と変化しています。この春は、流れる車窓から桜を眺め、その土地の空気を肌で感じる「18きっぷ」ならではの贅沢を味わってみませんか？ 最新の運行情報や時刻表については、出発前にJRグループのホームページ等をご確認ください。

（注釈のない画像：JRグループ）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）