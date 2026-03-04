30本シュートで2発…長谷川唯が語る“ドン引きブロック”への課題「こういう相手にどうやってミドルを打つか」
[3.4 女子アジア杯GL第1節 日本 2-0 台湾 パース]
日本女子代表(なでしこジャパン)のキャプテンは、初戦勝利の喜びを冷静に噛みしめた。台湾戦を振り返ったMF長谷川唯(マンチェスター・シティ)は「初戦ということもあり、相手の戦い方も自分たちにとってすごく厳しかった。だけど、結果だけを求めて、しっかり勝って終われたことはよかった」と力を込めた。
90分間で日本のボール支配率は90%前後を推移し続けた。ピンチらしいピンチは作られることなく、その一方でゴールは決まらない。台湾のドン引きの守備を打ち崩すのに時間がかかった。
長谷川は焦らずにチャンスを作り続けた。「最初からチャンスは作れていたものの、相手の人数が多かったり、シュートが跳ね返るシーンが多かった。だけど、焦らずやろうというのは中でも話していた」。後半に入ると、守備に追われた台湾の体力もダウン。後半16分にはDF高橋はなのアシストからMF谷川萌々子が均衡を破った。
後半アディショナルタイムにはMF清家貴子が勝利を決定づける追加点。終わってみれば2-0だが、30本近くシュートを打って2得点。長谷川は「できれば早い時間帯に点を取りたかった」と悔しさものぞかせた。
日本は中央から細かいパスで打開を狙ったほか、両サイドのSBとウイングの連係からPA内のポケット進入を試みた。その一方でミドルシュートはわずか。相手の守備ラインを前進させることはできず、“ドン引き”を解消させられなかった。
長谷川もその点を指摘。「こういう相手に対してどうやってミドルシュートを打てるところを作るのか、突き詰めてやっていきたい」とミドルシュートによる決定機創出に言及した。
